 Три держави ЄС запустили механізм для обходу санкцій США проти Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2019

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Новини

Три держави ЄС запустили механізм для обходу санкцій США проти Ірану

Німеччина, Франція і Великобританія заснували товариство, через яке здійснюватимуться розрахунки між європейськими та іранськими компаніями. Це допоможе обійти санції Вашингтона проти Тегерана.

У ЄС придумали, як обійти санкції США проти Ірану

У ЄС придумали, як обійти санкції США проти Ірану

Німеччина, Франція і Великобританія запустили механізм, який дозволяє обійти запроваджені Сполченими Штатами економічні санкції проти Ірану. Ідеться про створення спеціального агентства, через яке будуть здійснюватися розрахунки за операціями між європейськими та іранськими компаніями, якщо приватні банки, побоюючись штрафних заходів США, відмовлятимуться супроводжувати такі торговельні операції. Про відповідне рішення оголосили в четвер, 31 січня, на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Бухаресті, повідомляє агенція dpa.

"Це крок, який чітко демонструє, що ми також всередині Євросоюзу - навіть якщо інші не згодні - одностайно і рішуче йдемо своїм шляхом", - заявив на адресу США міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) після зустрічі. Він також висловив задоволення, що агентство після багатьох місяців підготовки вдалося заснувати.

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Зазначається, що новостворене цільове товариство Instex розташовуватиметься в міністерстві фінансів Франції у Парижі. У Німеччині працюватиме його філія - для роботи з німецькими компаніями. Європейці хочуть зберегти обсяги торгівлі з Іраном хоча б на тому рівні, який був до підписання ядерної угоди за тодішнього режиму санкцій. Три зазначені країни є підписантами угоди.

Нинішньою домовленістю європейські країни намагаються врятувати цю угоду. У травні 2018 року Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід США з ядерної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Ця угода передбачає виконання Тегераном певних кроків щодо обмеження ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Трамп пояснив своє рішення тим, що угода з Іраном не принесла мир на Близькому Сході, і звинуватив Тегеран у подальших спробах створити ядерну зброю.

Натомість інші підписанти угоди, в тому числі й європейські країни, наголошують, що Іран досі виконує всі умови угоди, що було підтверджено вже 13 разів за підсумками перевірок Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

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