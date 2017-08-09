 Три держави ЄС запустили механізм вирішення спорів щодо ядерної угоди з Іраном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2020

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Три держави ЄС запустили механізм вирішення спорів щодо ядерної угоди з Іраном

Німеччина, Франція та Великобританія підкреслюють, що мають на меті врятувати ядерну угоду з Іраном. На цьому наполягає і Жозеп Боррель, який буде координатором передбаченої в угоді Спільної комісії.

Іранський реактор в Араку

Іранський реактор в Араку

Німеччина, Франція та Великобританія як країни-підписанти укладеної в 2015 році ядерної угоди з Іраном запустили механізм вирішення спорів, прописаний у договорі. Приводом став поетапний відхід Тегерана від дотримання умов угоди. 

В оприлюдненій у вівторок, 14 січня, спільній заяві міністрів закордонних справ трьох країн йдеться, що з огляду на дії Тегерана "у них не залишилося іншого вибору", окрім як звернутися стосовно невиконання Іраном своїх зобов'язань до Спільної комісії з вирішення спорів. При цьому держави наголосили на своєму прагненні зберегти ядерну угоду.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що європейські держави-підписанти не могли "більше залишати без відповіді зростання порушень Іраном умов ядерної угоди", цитує агентство новин dpa. Він закликав Тегеран до "конструктивної участі" у переговорному процесі, який передбачено механізмом вирішення спорів.

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Запуск цього механіму має на меті збереження ядерної угоди з Іраном, заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. При цьому не йдеться про нові санкції проти Тегерана, запевнив він. За словами Борреля, з огляду на напруженість у регіоні збереження ядерної угоди є важливішим, ніж будь-коли раніше. Боррель буде координатором Спільної комісії з вирішення спорів.

Ядерну угоду з Іраном уклали влітку 2015 року. Вона передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Сторони домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на скасування Заходом економічних санкцій.

Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Після цього США неодноразово розширювали санкції проти Ірану. У відповідь на це Тегеран поступово відмовляється від зобов'язань, сформульованих у 2015 році при укладенні ядерної угоди.

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