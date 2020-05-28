Три авіакомпанії готові з 16 червня відновити міжнародні рейси з аеропорту "Київ"

Три авіакомпанії - білоруська Belavia, польська LOT і угорська WizzAir - з 16 червня 2020 року готові відновити міжнародні рейси до 10 країн з аеропорту "Київ" ("Жуляни"). Про це в понеділок, 1 червня, повідомляється на Facebook-сторінці аеропорту.

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"Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" повідомили авіакомпанії Belavia, LOT і WizzAir. Рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія "Мотор Січ", - зазначається в повідомленні. Повідомляється, що з 16 червня Belavia планує почати літати до Мінська, а LOT - до Варшави.

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Авіакомпанія WizzAir планує відновити авіасполучення з дев'ятьма країнами. Угорський авіаперевізник має намір відкрити рейси в Біллунн (Данія), Афіни (Греція), Вільнюс (Литва), Ларнаку (Кіпр), Відень (Австрія), Ригу (Латвія), Лісабон (Португалія), Гданьськ (Польща).

Пасажирам пропонуватимуть і рейси в чотири німецьких міста - Берлін, Нюрнберг, Бремен, Ганновер. Раніше уряд Німеччини оголошував плани скасувати застереження щодо поїздок за кордон з 15 червня, однак щодо дозволів на прибуття з-за меж Євросоюзу поки жодних планів не було.

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Зранку цього дня міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомляв, що його відомство працює над "поступовим запуском авіасполучення".

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України опублікував постанову про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Постанова містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

За планами уряду, Україна з 15 червня відновить міжнародне авіасполучення, а внутрішнє можуть відкрити й раніше.