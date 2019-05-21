Триває позачергове засідання Верховної Ради

Народні депутати у середу, 22 травня, зібрались на позачергове пленарне засідання Верховної Ради України, щодо проведення якого напередодні розпорядився голова парламенту Андрій Парубій. Згідно з порядком денним, оприлюдненим на сайті парламенту, вони розглянуть два законопроекти: про внесення змін до законів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про публічні закупівлі".

Напередодні Парубій надіслав листа на ім'я президента України Володимира Зеленського з проханням конкретизувати номери законопроектів, запропонованих для розгляду парламентом, повідомила прес-служба апарату парламенту. Станом на початок парламенту засідання зареєстрованим був лише законопроект щодо публічних закупівель.

Ввечері 21 травня радник Зеленського, а нині глава адміністрації президента Андрій Богдан повідомив, що погоджений текст законопроекту про внесення змін до закону про вибори народних депутатів України буде підготовлений до 7 ранку 22 травня. За його словами, зміни до виборчого законодавства стосуватимуться скасування мажоритарної складової та зниження прохідного бар'єра до парламенту з п'яти до трьох відсотків. Станом на 12 годину 22 травня на сайті українського парламенту інформації про внесення законопроекту не було. Його зареєстрували через півтори години після початку засідання ВР.

Як повідомлялося, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VIII скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня. Глава держави також звернувся до спікера ВР із проханням скликати 22 травня позачергове пленарне засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів.