Трибунал у Гамбурзі має оголосити рішення за позовом України проти Росії 25 травня

Голова Міжнародного трибуналу з морського права заявив, що рішення за позовом України проти Росії у справі захоплених моряків варто очікувати 25 травня.
Міжнародний трибунал з морського права в німецькому Гамбурзі оголосить 25 травня рішення за позовом України проти Росії у справі захоплених у листопаді 2018 року неподалік Керченської протоки українських кораблів та моряків. Про це за підсумками слухань у п'ятницю, 10 травня, оголосив голова суду Чин Хюн Пек, повідомляє кореспондент DW із зали суду.
Слухання відбувалися за відсутності представників країни-відповідача - Росії. Під час слухань заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, яка очолювала українську делегацію, закликала суд застосувати тимчасові заходи, які вимагали б від Росії негайного звільнення та повернення в Україну захоплених військових кораблів та членів їхніх екіпажів.
За її словами, Росія порушила основний принцип імунітету військових кораблів, гарантований Конвенцією ООН з морського права. Заступниця міністра також зазначила, що рішення Росії не брати участь у слуханнях стало несподіванкою для України, але не може перешкоджати Україні в домаганні справедливості в справі.
Інші представники української делегації, які виступили на слуханнях, надали аргументи на користь чинності юрисдикції трибуналу в цій справі, а також дотримання Києвом усіх передбачених у таких випадках процедур.