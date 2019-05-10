Трибунал у Гамбурзі має оголосити рішення за позовом України проти Росії 25 травня

Міжнародний трибунал з морського права в німецькому Гамбурзі оголосить 25 травня рішення за позовом України проти Росії у справі захоплених у листопаді 2018 року неподалік Керченської протоки українських кораблів та моряків. Про це за підсумками слухань у п'ятницю, 10 травня, оголосив голова суду Чин Хюн Пек, повідомляє кореспондент DW із зали суду.

Слухання відбувалися за відсутності представників країни-відповідача - Росії. Під час слухань заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, яка очолювала українську делегацію, закликала суд застосувати тимчасові заходи, які вимагали б від Росії негайного звільнення та повернення в Україну захоплених військових кораблів та членів їхніх екіпажів.

За її словами, Росія порушила основний принцип імунітету військових кораблів, гарантований Конвенцією ООН з морського права. Заступниця міністра також зазначила, що рішення Росії не брати участь у слуханнях стало несподіванкою для України, але не може перешкоджати Україні в домаганні справедливості в справі.

Інші представники української делегації, які виступили на слуханнях, надали аргументи на користь чинності юрисдикції трибуналу в цій справі, а також дотримання Києвом усіх передбачених у таких випадках процедур.