Третя розмова Зеленського і Путіна: сторони задоволені обміном

Президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін ввечері у суботу, 7 вересня, провели третю телефонну розмову. "Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу", - йдеться у повідомленні на сторінці Офісу президента України (ОП).

Зазначається, що президенти двох країн домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в Нормандському форматі. Також глави країн поговорили про подальші кроки у рамках Мінського процесу для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Водночас в офіційному повідомленні на сайті Кремля зауважується, що розмову між президентами ініціював Зеленський. В Росії також "дали позитивну оцінку звільненню і передачі утримуваних осіб". "Акцентований насамперед гуманітарний аспект цієї акції, що має велике значення для нормалізації і оздоровлення двосторонніх відносин", - наголосила пресслужба російського президента.

Також у Кремлі зазначили, що під час обговорення "проблематики внутрішньоукраїнського врегулювання" було наголошено на важливості дотримання режиму припинення вогню та послідовного розведення сил і засобів на лінії зіткнення.

У Кремлі повідомляють, що під час розмови Путін наголосив на необхідності продовження всебічної підготовчої до організації саміту "нормандської четвірки", "щоб чергова зустріч в цьому форматі була результативною і реально сприяла виконанню наявних домовленостей на вищому рівні, перш за все мінського "комплексу заходів".

Нагадаємо, вдень 7 вересня відбувся обмін ув'язненими між Росією та Україною. За даними Офісу президента України, російська сторона передала Києву 35 осіб, серед яких українські політв'язні Олег Сенцов, Павло Гриб, Роман Сущенко, Володимир Балух, полонені українські моряки та інші.

Серед тих, кого Київ передав Москві, був, зокрема, громадянин України, бойовик "ДНР" Володимир Цемах. На його передачі як умові обміну полоненими наполягала російська сторона. Українські спецслужби таємно вивезли Цемаха з підконтрольного сепаратистам Сніжного (Донецька область) на підконтрольну Києву територію України як свідка у справі збиття літака авіарейсу MH17 ракетою з російського ЗРК "Бук".

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