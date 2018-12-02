Тренер національної збірної Німеччини з футболу Йоахім Лев потрапив до лікарні

Головний тренер національної збірної Німеччини з футболу Йоахім Лев (Joachim Löw) потрапив до лікарні. Про це у п'ятницю, 31 травня, повідомив Німецький футбольний союз (DFB).

Під час тренування Лев зазнав травми. Через ушкодження артерії йому необхідне стаціонарне перебування у клініці, повідомила прес-служба DFB. Операція йому не знадобиться. Сам Лев повідомив, що почувається добре. Протягом кількох тижнів тренер за рекомендацією лікарів зменшить інтенсивність свого режиму.

Газета Bild написала, що Леву впала на груди гантель під час занять спортом.

Лев не зможе бути присутнім на кваліфікаційних матчах відбору на чемпіонат Європи з футболу-2020, які збірна Німеччини проведе зі збірними Білорусі (8 червня) й Естонії (11 червня). Його замінить асистент Маркус Зорґ (Marcus Sorg).

59-річний Лев уперше за 15 років змушений буде пропустити матчі своєї команди, пише інформагенція dpa.

Йоахім Лев - колишній німецький футболіст, а з 2006 року - головний тренер національної збірної Німеччини. За його наставництва збірна Німеччини виграла Чемпіонат світу з футболу 2014 року.