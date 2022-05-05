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Транспорт

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "транспорт".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Європарламент закликав покращити транспортне сполучення між Україною та ЄС

Європарламент закликав покращити транспортне сполучення між Україною та ЄС 05.05.2022

Європарламент засудив атаки Росії на транспортну інфраструктуру України. У резолюції він закликав допомогти з її відновленням, а також розвинути сполучення з ЄС.
У ЄС пропонують лібералізувати автоперевезення з Україною

У ЄС пропонують лібералізувати автоперевезення з Україною 06.04.2022

Через блокування Росією морських портів України, Єврокомісія запропонувала Раді ЄС дати дозвіл на переговори щодо лібералізації автомобільних вантажних перевезень для України та Молдови.
На 41-й день від початку бомбардувань Києва столиця України почала оживати

На 41-й день від початку бомбардувань Києва столиця України почала оживати 05.04.2022

Людей і авто на київських вулицях більшає, полиці супермаркетів заповнюються харчами, знову відкриваються продуктові ярмарки, починають працювати перукарні, кав'ярні та ресторани – Київ потроху повертається до життя.
8 березня у Києві під час війни: на вулицю не за квітами, а за їжею

8 березня у Києві під час війни: на вулицю не за квітами, а за їжею 08.03.2022

Відносний спокій в українській столиці 8 березня дозволив киянам поповнити харчові запаси. Забезпечувати життєдіяльність міста допомогають і волонтери. Репортаж DW.
Збитки транспортної інфраструктури України сягнули 10 мільярдів доларів

Збитки транспортної інфраструктури України сягнули 10 мільярдів доларів 08.03.2022

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков оцінив шкоду, завдану війною транспортній інфраструктурі України. На думку урядовця, більшість об'єктів вдасться відновити за рік.
Смертельні маршрутки: що не так з цим транспортом в Україні (відео)

Смертельні маршрутки: що не так з цим транспортом в Україні (відео) 10.02.2022

Чи не щодня в новинах - аварії за участі автобусів і маршруток, внаслідок яких є загиблі. Чим небезпечний український міжміський транспорт і як запобігти таким аваріям? DW з'ясовувала.

Смертельні маршрутки: що не так з міжміським транспортом в Україні (08.02.2022) 08.02.2022

Чи не щодня в новинах - аварії із загиблимиза участі автобусів і маршруток. Чим небезпечний український міжміський транспорт і як запобігти таким аваріям - DW з'ясовувала.
Пандемія COVID-19: чи паралізує омікрон роботу українських підприємств?

Пандемія COVID-19: чи паралізує омікрон роботу українських підприємств? 26.01.2022

Стрімке поширення омікрон-варіанта коронавірусу та пов'язана з цим висока кількість лікарняних може стати випробуванням для об’єктів критичної інфраструктури. Чи готові до цього в Україні?
Авіація 2022: у пошуках екологічного балансу

Авіація 2022: у пошуках екологічного балансу 06.01.2022

Минулий рік був для міжнародної авіації катастрофічним - для авіакомпаній, виробників літаків та операторів аеропортів. Та попри пандемію галузь з оптимізмом дивиться на 2022 рік.
Hyperloop - утопія чи революція у транспорті? (відео)

Hyperloop - утопія чи революція у транспорті? (відео) 20.12.2021

У Hyperloop можна розвивати швидкість до 1200 кілометрів на годину, що значно скоротить час поїздок. Але є ще низка невирішених питань безпеки. То що таке Hyperloop - утопія чи революція у транспорті?
Hyperloop - наукова фантастика чи транспортна революція? (17.12.2021)

Hyperloop - наукова фантастика чи транспортна революція? (17.12.2021) 17.12.2021

У Hyperloop можна розвивати швидкість до 1200 кілометрів на годину, що значно скоротить час поїздок. Але є ще невирішені питання безпеки. То що таке Hyperloop - утопія чи революція у транспорті?
Їстівний квиток з… конопель (17.12.2021)

Їстівний квиток з… конопель (17.12.2021) 17.12.2021

Берлінський оператор громадського транспорту BVG вирішив допомогти пасажирам знизити передріздвяний стрес та випустив їстівні заспокійливі квитки, просочені маслом конопель.
Київ отримає 100 млн євро кредиту на оновлення громадського транспорту

Київ отримає 100 млн євро кредиту на оновлення громадського транспорту 10.12.2021

Європейський інвестиційний банк надасть Києву кредит на 100 мільйонів євро. За ці кошти планують купити 137 нових тролейбусів і 50 вагонів метро.

У центрі Києва 1 грудня суттєво обмежать рух транспорту

У центрі Києва 1 грудня суттєво обмежать рух транспорту 30.11.2021

Президент Зеленський заявляв про підготовку в Україні спроби державного перевороту цього дня. Киян же попереджають про можливе обмеження руху транспорту у центрі 1 грудня у зв'язку з проведенням масових акцій.

Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника

Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника 25.11.2021

Володимир Зеленський заявив про офіційний старт створення українського національного авіаперевізника, який влада анансувала ще у квітні 2020 року. Ймовірна назва авіакомпанії - Ukrainian National Airlines (UNA).

ЄС готує заходи проти компаній, що займаються незаконним перевезенням мігрантів

ЄС готує заходи проти компаній, що займаються незаконним перевезенням мігрантів 23.11.2021

У відповідь на дії Мінська Єврокомісія запропонувала проєкт регламенту, який дасть можливість запроваджувати санкції проти транспортних компаній, що сприяють незаконному перевезенню мігрантів до ЄС.
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