Транспортна еволюція Житомира: досвід для інших міст (відео)

Оплатити проїзд у наземному транспорті банківською карткою чи електронним квитком, знати час його прибуття з точністю до хвилини, а замість звичних маршруток пересісти у нові комфортні автобуси. Для більшості українських містян це поки що мрія. Натомість у Житомирі завдяки зусиллям молодих реформаторів це почало ставати реальністю ще у 2017 році. Місто стало першим в Україні і навіть одним із перших у Європі, де в муніципальному транспорті запровадили валідатори і термінали для безготівкового розрахунку за квитки. Репортаж DW: