 Транспортна еволюція Житомира: досвід для інших міст (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.12.2019

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Політика й суспільство

Транспортна еволюція Житомира: досвід для інших міст (відео)

Проїзд у громадському транспорті з електронним квитком та оплата банківською карткою, нові зупинки та точний графік руху. Житомир одним із перших в Україні почав реформувати транспортну систему. Репортаж DW.

Ukraine Stadt Winnyzja (Imago/Zuma Press)

Житомир - взірець для інших українських міст?

Оплатити проїзд у наземному транспорті банківською карткою чи електронним квитком, знати час його прибуття з точністю до хвилини, а замість звичних маршруток пересісти у нові комфортні автобуси. Для більшості українських містян це поки що мрія. Натомість у Житомирі завдяки зусиллям молодих реформаторів це почало ставати реальністю ще у 2017 році.  Місто стало першим в Україні і навіть одним із перших у Європі, де в муніципальному транспорті запровадили валідатори і термінали для безготівкового розрахунку за квитки. Репортаж DW:

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Аудіо й відео до теми

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