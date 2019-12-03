Транспортна еволюція Житомира: досвід для інших міст (відео)

Проїзд у громадському транспорті з електронним квитком та оплата банківською карткою, нові зупинки та точний графік руху. Житомир одним із перших в Україні почав реформувати транспортну систему. Репортаж DW.
Оплатити проїзд у наземному транспорті банківською карткою чи електронним квитком, знати час його прибуття з точністю до хвилини, а замість звичних маршруток пересісти у нові комфортні автобуси. Для більшості українських містян це поки що мрія. Натомість у Житомирі завдяки зусиллям молодих реформаторів це почало ставати реальністю ще у 2017 році. Місто стало першим в Україні і навіть одним із перших у Європі, де в муніципальному транспорті запровадили валідатори і термінали для безготівкового розрахунку за квитки. Репортаж DW:
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