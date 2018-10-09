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Трансплантація органів: чому хворі німці їздять в Іспанію (відео)

В Іспанії кожен - потенційний донор, допоки він це не оскаржив. Там на трансплантацію чекати доводиться близько двох років, що багатьом рятує життя.

Трансплантаційний туризм: чому хворі німці переселяються в Іспанію

Так званий "трансплантаційний туризм" в Євросоюзі заборонений, утім його важко контролювати. Чимало німців стали в чергу в Іспанії. Іноді не у дуже чесний спосіб.



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