 Трансплантація органів: чому хворі німці їздять в Іспанію (відео) | Головна | DW | 10.10.2018

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Трансплантація органів: чому хворі німці їздять в Іспанію (відео)

В Іспанії кожен - потенційний донор, допоки він це не оскаржив. Там на трансплантацію чекати доводиться близько двох років, що багатьом рятує життя.

Трансплантаційний туризм: чому хворі німці переселяються в Іспанію

Трансплантаційний туризм: чому хворі німці переселяються в Іспанію

Так званий "трансплантаційний туризм" в Євросоюзі заборонений, утім його важко контролювати. Чимало німців стали в чергу в Іспанії. Іноді не у дуже чесний спосіб.  


 

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Новий закон змусить німців визначитися, чи хочуть вони стати донорами

Бундестаґ затвердив реформу, згідно з якою кожного повнолітнього попросять заповнити посвідчення донора. Чи змінить такий примус до прийняття рішення ставлення німців до донорства органів? (25.05.2012)  

Трансплантація органів в Україні: думка потенційних донорів не цікавить

В Україні хочуть кожного зробити потенційним донором органів після смерті. Попри делікатність питання, суспільного обговорення не було. Відповідні пропозиції, однак, уже в парламенті. (21.11.2012)  

Аудіо й відео до теми

Реформа трансплантології: чи готова Україна? (03.06.2016)  

Пересадка органів: чому німцям бракує нирок і сердець для трансплантації (28.09.2018)  