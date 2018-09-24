 Трансплантація органів: німцям не вистачає нирок і сердець для пересадки (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.09.2018

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Європа

Трансплантація органів: німцям не вистачає нирок і сердець для пересадки (відео)

Щорічно у Європі вмирають тисячі людей, не дочекавшись донорського органу. Минулого року в Німеччині було загалом 769 донорів. Тоді як лише на одну нирку черга - майже 8 тисяч німців. Чому не вистачає донорів у ФРН?

Донорський орган у Німеччині можна чекати від 6 місяців до одного року і довше

Донорський орган у Німеччині можна чекати від 6 місяців до одного року і довше

Шість місяців тому 48-річному Андре Веберу сказали, що він довго не проживе без нового серця. Але список очікування дуже довгий. Донорських органів катастрофічно не вистачає. Вебер вважає, що німецька система, за якою взяти орган можна лише тоді, коли підписана згода у письмовій формі, застаріла і бюрократична. 

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Новий закон змусить німців визначитися, чи хочуть вони стати донорами

Бундестаґ затвердив реформу, згідно з якою кожного повнолітнього попросять заповнити посвідчення донора. Чи змінить такий примус до прийняття рішення ставлення німців до донорства органів? (25.05.2012)  

Трансплантація органів в Україні: думка потенційних донорів не цікавить

В Україні хочуть кожного зробити потенційним донором органів після смерті. Попри делікатність питання, суспільного обговорення не було. Відповідні пропозиції, однак, уже в парламенті. (21.11.2012)  

Хто письмово не заперечить, після смерті стане донором органів

Український уряд планує зробити вилучення органів померлих для подальшої трансплантації обов’язковим. Експерти радять не поспішати та провести всебічне обговорення, аби уникнути зловживань. (20.04.2012)  

Кожного німця запитають про донорство

Починаючи з цього літа, усіх німців письмово запитають про те, чи не хочуть вони стати донорами органів. Відповідну ухвалу підтримали всі фракції Бундестагу. (22.03.2012)  

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Щороку у Європі помирають тисячі людей, які не дочекалися донорського органу. У 2017-му в Німеччині було загалом лише 769 донорів. В той час, як лише на одну нирку черга - майже вісім тисяч німців. Чому ж у ФРН не вистачає донорів?

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