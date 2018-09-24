Трансплантація органів: німцям не вистачає нирок і сердець для пересадки (відео)

Пересадка органів: чому німцям бракує нирок і сердець для трансплантації (28.09.2018)

Щороку у Європі помирають тисячі людей, які не дочекалися донорського органу. У 2017-му в Німеччині було загалом лише 769 донорів. В той час, як лише на одну нирку черга - майже вісім тисяч німців. Чому ж у ФРН не вистачає донорів?