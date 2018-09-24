Трансплантація органів: німцям не вистачає нирок і сердець для пересадки (відео)

Щорічно у Європі вмирають тисячі людей, не дочекавшись донорського органу. Минулого року в Німеччині було загалом 769 донорів. Тоді як лише на одну нирку черга - майже 8 тисяч німців. Чому не вистачає донорів у ФРН?
Шість місяців тому 48-річному Андре Веберу сказали, що він довго не проживе без нового серця. Але список очікування дуже довгий. Донорських органів катастрофічно не вистачає. Вебер вважає, що німецька система, за якою взяти орган можна лише тоді, коли підписана згода у письмовій формі, застаріла і бюрократична.
Бундестаґ затвердив реформу, згідно з якою кожного повнолітнього попросять заповнити посвідчення донора. Чи змінить такий примус до прийняття рішення ставлення німців до донорства органів? (25.05.2012)
В Україні хочуть кожного зробити потенційним донором органів після смерті. Попри делікатність питання, суспільного обговорення не було. Відповідні пропозиції, однак, уже в парламенті. (21.11.2012)
Український уряд планує зробити вилучення органів померлих для подальшої трансплантації обов’язковим. Експерти радять не поспішати та провести всебічне обговорення, аби уникнути зловживань. (20.04.2012)