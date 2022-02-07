Транзит російського газу через Україну в січні скоротився понад у двічі

Обсяг транзиту газу з Росії до Євросоюзу через Україну в січні цього року склав 1,66 мільярда кубічних метрів. Це на 57 відсотків менше, ніж за перший місяць 2021 року, повідомила пресслужба оператора Газотранспортної системи України (ГТС) у понеділок, 7 лютого.

Зазначається, що транзит газу до Словаччини зменшився на 53 відсотки - до 1,04 мільярдів кубометрів. На цю країну припадають основні обсяги газопостачання - 62,5 відсотка.

Також скоротився на 66 відсотків транзит до Польщі, склавши 110 мільйонів кубічних метрів.

Водночас на 1,3 відсотка збільшився транзит до Молдови і склав 398 мільйонів кубічних метрів. "Також у 2022 році відновився транзит до Румунії обсягом 116 мільйонів кубічних метрів газу", - йдеться у повідомленні.

Торік Росія транспортувала через Україну загалом 41,6 мільярда кубічних метрів газу, при заброньованих 44,4 мільярда кубічних метрів транзитних потужностей.

Читайте також:Чи можливо замінити газ в українській ГТС на "зелений" водень

Чи збережеться транзит?

У липні 2021 року Німеччина і США домовилися докласти зусиль, аби угоду про транзит російського газу через Україну було подовжено ще на 10 років.

Збереження транзиту російського газу через територію України попередня канцлерка Німеччини Ангела Меркель обіцяла президенту України Володимиру Зеленському і під час зустрічі 12 липня в Берліні. Утім, у розмовах з російською стороною їй так і не вдалося отримати відповідних гарантій. Термін чинної угоди між РФ і Україною щодо транзиту газу спливає у 2024 році.

Найбільшу небезпеку в Києві вбачають у газопроводі "Північний потік-2", який з'єднує Росію та Німеччину дном Балтійського моря. Критики газопроводу остерігаються, що після початку роботи газогону зросте залежність Європи від російського газу, а країни-транзитерки, зокрема Україна, зазнають економічних збитків. На даний момент оператор "Північного потоку-2" намагається отримати дозвіл на початок експлуатації труби.

Читайте також: Шантаж заради "Північного потоку-2": "Газпром" недодає Європі газу?