 Транзит газу через Україну: ″Газпром″ не підпише контракт? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 19.09.2019

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Транзит газу через Україну: "Газпром" не підпише контракт? (відео)

Чи зможе Київ наполягти на газовому договорі про транзит російського газу з 2020 року? Москва у невигідній ситуації та намагається якомога швидше добудувати "Північний потік-2".

Газпром досі сподівається таки домовитися з Данією, бо для монтажу труб в обхід треба і більше часу, і більше грошей.

"Газпром" досі сподівається таки домовитися з Данією, бо для монтажу труб в обхід треба і більше часу, і більше грошей.

Як повідомляють російські ЗМІ, Брюссель може запропонувати Москві постачати газ до Європи з наступного року без укладання нового газового контракту з Києвом. Адже Україна є членом Європейського енергетичного співтовариства. А це означає, що оператор української ГТС навіть без контракту буде зобов’язаний виставляти на аукціон свої транзитні потужності. "Газпром" зможе їх викупати, і тут питання буде лише в ціні. 

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