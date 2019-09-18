Транзит газу через Україну: "Газпром" не підпише контракт? (відео)

Як повідомляють російські ЗМІ, Брюссель може запропонувати Москві постачати газ до Європи з наступного року без укладання нового газового контракту з Києвом. Адже Україна є членом Європейського енергетичного співтовариства. А це означає, що оператор української ГТС навіть без контракту буде зобов’язаний виставляти на аукціон свої транзитні потужності. "Газпром" зможе їх викупати, і тут питання буде лише в ціні.