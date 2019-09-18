Транзит газу через Україну: "Газпром" не підпише контракт? (відео)

Чи зможе Київ наполягти на газовому договорі про транзит російського газу з 2020 року? Москва у невигідній ситуації та намагається якомога швидше добудувати "Північний потік-2".
"Газпром" досі сподівається таки домовитися з Данією, бо для монтажу труб в обхід треба і більше часу, і більше грошей.
Як повідомляють російські ЗМІ, Брюссель може запропонувати Москві постачати газ до Європи з наступного року без укладання нового газового контракту з Києвом. Адже Україна є членом Європейського енергетичного співтовариства. А це означає, що оператор української ГТС навіть без контракту буде зобов’язаний виставляти на аукціон свої транзитні потужності. "Газпром" зможе їх викупати, і тут питання буде лише в ціні.
Бронювання "Газпромом" потужностей в українській ГТС на короткостроковий період через аукціон можливі, але тільки на основі контракту. Київ готується до газових переговорів в Брюсселі і просить його не шантажувати. (17.09.2019)
Будівництво "Північного потоку-2" може затриматися на вісім місяців, а компанія Nord Stream 2 - зазнати значних фінансових збитків, через проблеми з дозволами в Данії, повідомляє Reuters. (08.08.2019)