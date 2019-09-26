 Трамп шукає ″шпигунів″ у своєму оточенні через скандал з інформатором | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2019

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Новини

Трамп шукає "шпигунів" у своєму оточенні через скандал з інформатором

Президент США Дональд Трамп розкритикував інформатора та співробітників Білого дому, які йому допомогли. Він назвав їхні дії "майже шпигунськими".

Дональд Трамп назвав майже шпигунськими дії інформатора та співробітників Білого дому, які йому допомогли

Дональд Трамп назвав "майже шпигунськими" дії інформатора та співробітників Білого дому, які йому допомогли

Президент США Дональд Трамп назвав інформатора, котрий написав скаргу щодо розмови Трампа та українського президента Володиммира Зеленського, а також співробітників Білого дому, які йому допомогли, "майже шпигунами" та припустив, що їхні дії можна назвати державною зрадою. Про це він заявив на зустрічі із постійсною представницею США в ООН Келлі Крафт та її помічниками. Одна із присутніх осіб на цьому заході передала запис цієї заяви Трампа виданню Los Angeles Times, яке й оприлюднило запис.

"По суті, ця людина ніколи не бачила стенограми, ніколи не бачила дзвінка - щось почула і вирішила, що він чи вона, або хто б там не був, - вони майже шпигуни... Я хочу знати, хто це за людина, яка надала інформацію інформатору. Оскільки це дуже близько до шпигунства", - продовжив президент США.

DW.COM

Заява анонімного інформатора щодо телефонних переговорів Дональда Трампа та Володимира Зеленського - чергова "фейкова новина", заявив американський президент. (26.09.2019)

Оприлюднення стенограми телефонної розмови президентів США та України Дональда Трампа й Володимира Зеленського мало резонанс і в Україні. DW поспілкувалась з українськими політиками та експертами. (26.09.2019)

У США оприлюднили скаргу анонімного представника спецслужби, в якій інформатор стверджує, що Дональд Трамп хотів втручання у вибори в США 2020 року під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським. (26.09.2019)

Адміністрація президента США оприлюднила стенограму телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. У ній очільник Білого дому закликає українського президента до розслідування справи щодо Байдена. (25.09.2019)

Скандал із інформатором у Білому дому

Інформатор є агентом Центрального розвідувального управління (ЦРУ), повідомило видання The New York Times з посиланням на три джерела, яким відома його особа. Зі скарги, поданої цим співробітником, можна припустити, що він аналітик, який добре розуміє політику в Україні і, як мінімум, трохи розбирається в праві, зазначає NYT.

Раніше комітет розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року. У документі також зазначається, що високопосадовці з Білого дому після дзвінка нібито намагалися "заблокувати" інформацію, щоб приховати її. Очільник американської розвідки Джозеф Магвайр підтримав інформатора.

Нагадаємо, скандал щодо розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася ще 25 липня, розгорівся в США кілька днів тому. Йшлося про закиди, що американський президент міг тиснути на українського президента, щоб той домігся розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена і його сина. 

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