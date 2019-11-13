 Трамп хоче через суд захистити свої податкові декларації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2019

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Трамп хоче через суд захистити свої податкові декларації

Юристи президента США просять Верховний суд не оприлюднювати його податкові декларації. Прокуратура хоче перевірити законність виплат, які президент робив до 2016 року.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Адвокати президента США Дональда Трампа у п'ятницю, 15 листопада, звернулися до Верховного суду країни із запитом призупинити розкриття податкових декларацій президента за останні вісім років, інформує агенція dpa.

Раніше Нью-йоркський апеляційний суд постановив, що фінансові консультанти Трампа повинні надати слідчим органам його податкові декларації. Документи за період з 2011-го по 2018 роки запросив нью-йоркський прокурор Сайрус Венс. Юристи Трампа натомість зазначають, що президент має імунітет щодо кримінального переслідування, поки він обіймає посаду глави держави.

Вимога оприлюднити податкові декларації пов'язана з імовірними виплатами кільком жінкам, які зазначали, що мали сексуальні стосунки із Трампом. Повідомляється, що ці виплати могли здійснюватися перед президентськими виборами 2016 року. Прокуратура заявила, що має переглянути фінансові документи Трампа, аби визначити, чи були будь-які транзакції нелегальними. Трамп усіляко опирається вимогам оприлюднити свої податкові декларації. Він є першим президентом США з часів президентства Річарда Ніксона, який відмовляється публікувати свою фінансову звітність.

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  • Дональд Трамп в оточенні родини

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Родина. Імперія

    В оточенні родини: Дональд Трамп із його дружиною Меланією, дочками Іванкою та Тіффані, синами Еріком та Дональдом-молодшим, а також онуками Кей та Дональдом-молодшим-III. Троє старших дітей Трампа займають посади перших віце-президентів у його фірмі Trump Organization.

  • Дональд Трамп, фото 1984 року

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Власник казино

    Дане фото зроблене 1984 року. Саме тоді Трамп відкрив Harrah's у Trump Plaza - казино в Атлантік-Сіті. Це була лише одна з багатьох інвестицій, які зробили Трампа, що успадкував мільйонні статки, мільярдером.

  • Фредерік Трамп

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Батько-мільйонер: Фредерік-молодший

    Стартовий капітал для свого бізнесу Дональд Трамп успадкував від свого батька Фредеріка. На початку той виділив синові мільйон доларів США. А після смерті Фредеріка Дональд зі своїми братами та сестрами успадкував від батька статки вартістю 400 мільйонів доларів.

  • Trump Tower у Нью-Йорку

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Бренд вартістю в мільярди

    Трамп агресивно здійснював свої інвестиції. І хоча він час від часу прогорав, але у довгостроковій перспективі досяг успіху, наприклад, зі своїм 202-метровим хмарочосом Trump Tower у Нью-Йорку. Нині статки Трампа, за його власними оцінками, сягають десяти мільярдів доларів США. На думку експертів, реалістичною є третина названої суми.

  • Трамп отримав ступінь бакалавра в Уортонській школі бізнесу в Філадельфії

    Трамп: популіст, магнат, президент

    "Дуже хороший, дуже розумний"

    Так Трамп висловився про себе самого. І додав, що вчився в елітній Уортонській школі бізнесу в Філадельфії. Там у 1968 році він отримав ступінь бакалавра.

  • Трам - випускник Нью-Йоркської військової академії

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Кептен Трамп

    Але до того у 13-річному віці батько відправив Дональда до Нью-Йоркської військової академії. В інтернаті він мав навчитися дисципліні. На час випуску Трамп уже мав ранг офіцера. Там він зазнав інтенсивнішого військового вишколу, ніж у армії, розповідає Трамп про своє навчання.

  • Трамп уник війни у В'єтнамі (на фото)

    Трамп: популіст, магнат, президент

    П'яткова шпора замість В'єтнаму

    При цьому Трампові вдалося уникнути участі у війні у В'єтнамі. Молодого чоловіка спортивного вигляду оголосили непридатним через п'яткову шпору.

  • Івана та Дональд Трампи

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Перша дружина: Івана

    У 1977 році Трамп одружився з чеською моделлю Іваною Зельнічковою. У шлюбі, над яким постійно нависала тінь пліток про зради, народилося троє дітей. Окрім того, Івана дала Трампові його відоме прізвисько: "The Donald".

  • Марла та Дональд Трампи із дочкою Тіффані

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Родина номер два

    У 1990 році Трамп розлучився з Іваною та уклав шлюб із на 17 років молодшою за нього Марлою. Спільну дочку подружжя назвало Тіффані.

  • Трамп у товаристві моделей

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Дівчата, дівчата і ще раз дівчата

    На людях Трамп залюбки з'являється не лише у товаристві власної дружини. Він частий гість на конкурсах краси і позує з юними моделями. Із 1996 по 2015 роки Трамп навіть був власником американського конкурсу "Міс Усесвіт".

  • Бестселер Трампа Мистецтво укладати угоди

    Трамп: популіст, магнат, президент

    "Мистецтво укладати угоди"

    Як швидко заробити мільйони? Бестселер Трампа "Мистецтво укладати угоди" дає деякі відповіді. Почасти ця книжка є автобіографічною, а почасти містить поради для амбітних комерсантів. Цей бестселер остаточно зробив його впізнаваною публічною особою.

  • Трамп на рингу для реслінгу, 2007 рік

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Дональд виходить на ринг

    Трамп має дивовижний хист скеровувати на себе об'єктиви телекамер. Приміром, на рингу для реслінгу, як на цьому фото. Йому вдається поєднувати підприємництво і розважальне телебачення. У його шоу "The Apprentice" (Стажер) кандидатів брали на роботу і звільняли. Улюблене речення Трампа: "Ти звільнений!"

  • Дональд Трамп пішов у політику

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Трамп у політиці

    Донедавна він практично не займався політикою. Та раптом 16 червня 2015 року Трамп оголошує, що боротиметься за те, щоб стати кандидатом на посаду президента від республіканців. Його гасло: "Зробити Америку знову великою". У передвиборній боротьбі поряд із ним завжди була його сім'я, а сам Трамп не зупинявся ні перед чим і не гребував образами на адресу мігрантів, мусульман, а також жінок.

  • Дональд Трамп - президент США

    Трамп: популіст, магнат, президент

    Посада гідності

    Чи став популіст і шоумен на посаді президента гідним лідером вільного світу? Багато хто й досі не може відповісти на це питання. Але вже зараз можна сказати одне: Дональд Дж. Трамп може змінюватися, немов хамелеон.

    Автор: Петер Гілле, Інна Завгородня, Євген Тейзе, Данило Білик


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