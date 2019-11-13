Трамп хоче через суд захистити свої податкові декларації

Адвокати президента США Дональда Трампа у п'ятницю, 15 листопада, звернулися до Верховного суду країни із запитом призупинити розкриття податкових декларацій президента за останні вісім років, інформує агенція dpa.

Раніше Нью-йоркський апеляційний суд постановив, що фінансові консультанти Трампа повинні надати слідчим органам його податкові декларації. Документи за період з 2011-го по 2018 роки запросив нью-йоркський прокурор Сайрус Венс. Юристи Трампа натомість зазначають, що президент має імунітет щодо кримінального переслідування, поки він обіймає посаду глави держави.

Вимога оприлюднити податкові декларації пов'язана з імовірними виплатами кільком жінкам, які зазначали, що мали сексуальні стосунки із Трампом. Повідомляється, що ці виплати могли здійснюватися перед президентськими виборами 2016 року. Прокуратура заявила, що має переглянути фінансові документи Трампа, аби визначити, чи були будь-які транзакції нелегальними. Трамп усіляко опирається вимогам оприлюднити свої податкові декларації. Він є першим президентом США з часів президентства Річарда Ніксона, який відмовляється публікувати свою фінансову звітність.

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