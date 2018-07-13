Трамп хоче позбавити екс-очільників спецслужб доступу до таємних документів

Президент США Дональд Трамп роздумує над позбавленням доступу до таємної інформації шістьох колишніх держслужбовців високого рангу часів президентства Барака Обами. Про це в понеділок, 23 липня, повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс.

Трамп "вивчає механізми" для цього, додала речниця. Ідеться про екс-директора ЦРУ Джона Бреннана, колишнього директора ФБР Джеймса Комі, екс-директора Національної розвідки Джеймса Клеппера, радницю Обами з питань національної безпеки Сюзан Райс та інших.

Сандерс звинуватила цих екс-посадовців у тому, що вони "політизували і в деяких випадках монетизували свою державну службу та допуск до таємних матеріалів", а також "висловлювали необґрунтовані звинувачення" на адресу президента Трампа.

Як відомо, Бреннан минулого тижня назвав виступ Трампа на спільній прес-конференції з Володимиром Путіним "нічим іншим як зрадою". Раніше Джеймс Комі, якого з посади директора ФБР звільнив уже Трамп, назвав нинішнього лідера США "морально непридатним" для президентства.