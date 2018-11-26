 Трамп хоче переговорів з Путіним і Сі, щоб зупинити ″гонку озброєнь″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2018

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Новини

Трамп хоче переговорів з Путіним і Сі, щоб зупинити "гонку озброєнь"

Дональд Трамп прагне обговорити з Володимиром Путіним і Сі Цзиньпіном можливість припинення "неконтрольованої гонки озброєнь". Значні витрати США на оборону він назвав "божевіллям".

Володимир Путін і Дональд Трамп (фото з архіву)

Володимир Путін і Дональд Трамп (фото з архіву)

Президент США Дональд Трамп висловився за проведення у майбутньому переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзиньпіном з питання роззброєння. "Я впевнений, що свого часу в майбутньому президент Сі і я, разом з президентом Росії Путіним, почнемо переговори про реальне припинення того, що стало масштабною і неконтрольованою гонкою озброєнь", - написав американський президент у своєму Twitter у понеділок, 3 грудня.

Трамп додав, що в 2018 році США витратили на оборону 716 мільярдів доларів, назвавши це "божевіллям".

Кілька днів тому держсекретар США Майк Помпео заявив, що Білий дім зможе розглянути можливість зустрічі Трампа з Путіним, лише якщо Росія поверне Україні захоплених у районі Керченської протоки моряків та кораблі.

Нагадаємо, Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір розірвати з Росією Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. При цьому він допустив можливість укладення нової угоди, якщо її третім учасником стане Китай.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з Росією. DW аналізує контроль над ядерними озброєннями та його значення. (22.10.2018)

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Вашингтон звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". У США вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.

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Нова гонка озброєнь та протиракетний договір: що стоїть за рішенням США (23.10.2018)

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