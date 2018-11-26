Трамп хоче переговорів з Путіним і Сі, щоб зупинити "гонку озброєнь"

Президент США Дональд Трамп висловився за проведення у майбутньому переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзиньпіном з питання роззброєння. "Я впевнений, що свого часу в майбутньому президент Сі і я, разом з президентом Росії Путіним, почнемо переговори про реальне припинення того, що стало масштабною і неконтрольованою гонкою озброєнь", - написав американський президент у своєму Twitter у понеділок, 3 грудня.

Трамп додав, що в 2018 році США витратили на оборону 716 мільярдів доларів, назвавши це "божевіллям".

Кілька днів тому держсекретар США Майк Помпео заявив, що Білий дім зможе розглянути можливість зустрічі Трампа з Путіним, лише якщо Росія поверне Україні захоплених у районі Керченської протоки моряків та кораблі.

Нагадаємо, Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір розірвати з Росією Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. При цьому він допустив можливість укладення нової угоди, якщо її третім учасником стане Китай.

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". У США вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.