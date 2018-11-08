 Трамп хоче заборонити надавати притулок у США нелегальним мігрантам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2018

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Новини

Трамп хоче заборонити надавати притулок у США нелегальним мігрантам

Адміністрація президента США хоче заборонити надавати притулок мігрантам, які нелегально потрапили на територію США. Дональд Трамп має оголосити нові правила 9 листопада.

Нелегальним мігрантам хочуть заборонити отримувати притулок в США

Нелегальним мігрантам хочуть заборонити отримувати притулок в США

Сполучені Штати будуть відмовляти у наданні притулку мігрантам, які нелегально в'їжджають до країни, повідомив Білий дім у четвер, 8 листопада. Очікується, що президент США Дональд Трамп оголосить нове розпорядження  9 листопада, передає агенція AP.

Нові правила мають обійти закони, які дозволяють мігрантам отримувати притулок, незважаючи на те, яким чином вони потрапили до США. Президент посилатиметься на ті ж норми, які дозволили йому заборонити в'їзд у країну громадянам кількох переважно мусульманських країн, повідомили чиновники його адміністрації, передає агенція AP. Верховний суд США після тривалої судової тяганини визнав правочинним цей антиміграційний у червні цього року.

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За словами Трампа, від 10 до 15 тисяч солдатів будуть дислоковані на кордоні США з Мексикою, куди прямують каравани мігрантів. (01.11.2018)

Запроваджена указом Дональда Трампа заборона на в'їзд у США для громадян кількох мусульманських країн є правочинною, вирішив Верховний суд Сполучених Штатів. (26.06.2018)

Нові заходи спрямовані на те, щоб примусити мігрантів потрапляти у США через офіційні переходи на кордонах, замість того, щоб намагатися пройти нелегально, повідомили чиновники. В першу чергу цей крок спрямований проти багатотисячної колони мігрантів, яка рухається до американського кордону з Центральної Америки, але буде застосований до кожного, хто намагатиметься нелегально перейти кордон. Зараз на офіційних переходах знаходяться великі черги людей, які намагаються потрапити до США.

В адміністрації президента повідомили, що ті мігранти, яким відмовлять в наданні притулку, мають право на інші форми захисту, якщо вони побоюються повертатися у свої країни. До них належить "утримання від вислання", що схоже на притулок, але не дає право на отримання Зеленої карти, возз'єднання родин, а також притулок в рамках Конвенції ООН проти катувань.

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