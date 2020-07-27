 Трамп хотів би провести саміт G7 у листопаді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2020

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Трамп хотів би провести саміт G7 у листопаді

Дональд Трамп заявив, що хоче провести саміт Великої сімки після виборів президента США 3 листопада. За його словами, тоді буде "краща і спокійніша атмосфера", ніж до виборів.

Дональд Трамп заявив, що хоче провести саміт Великої сімки після виборів президента США

Дональд Трамп заявив, що хоче провести саміт "Великої сімки" після виборів президента США

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив у понеділок, 10 серпня, що розглядає можливість проведення саміту Великої сімки (G7) в листопаді "десь після" проведення виборів президента США. Тоді буде "краща, спокійніша атмосфера", ніж до виборів, стверджує Трамп, передає агенція новин AFP.

Він не повідомив, у якому форматі пройде саміт: відеоконференції чи за фізичної присутності лідерів країн Великої сімки. Також він знову пообіцяв запросити на саміт не лише представників країн G7, але й інших держав. Водночас президент США не уточнив, чи має він намір запросити президента Росії Володимира Путіна. У червні Трамп заявляв, що хотів би запросити Путіна на цей саміт.

Нагадаємо, цього року США головують у G7. Саміт Великої сімки мав відбутися ще у червні. Утім, його перенесли на вересень через пандемію коронавірусу. Раніше Трамп оголосив, що може також запросити на нього представників Росії, Австралії, Південної Кореї та Індії.

Окрім США та Німеччини, у G7 входять Франція, Італія, Великобританія, Канада та Японія. Росія була членом клубу до 2014 року - тоді йшлося про Велику вісімку. Після анексії Криму РФ виключили з групи.

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