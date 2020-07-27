Трамп хотів би провести саміт G7 у листопаді

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив у понеділок, 10 серпня, що розглядає можливість проведення саміту Великої сімки (G7) в листопаді "десь після" проведення виборів президента США. Тоді буде "краща, спокійніша атмосфера", ніж до виборів, стверджує Трамп, передає агенція новин AFP.

Він не повідомив, у якому форматі пройде саміт: відеоконференції чи за фізичної присутності лідерів країн Великої сімки. Також він знову пообіцяв запросити на саміт не лише представників країн G7, але й інших держав. Водночас президент США не уточнив, чи має він намір запросити президента Росії Володимира Путіна. У червні Трамп заявляв, що хотів би запросити Путіна на цей саміт.

Нагадаємо, цього року США головують у G7. Саміт Великої сімки мав відбутися ще у червні. Утім, його перенесли на вересень через пандемію коронавірусу. Раніше Трамп оголосив, що може також запросити на нього представників Росії, Австралії, Південної Кореї та Індії.

Окрім США та Німеччини, у G7 входять Франція, Італія, Великобританія, Канада та Японія. Росія була членом клубу до 2014 року - тоді йшлося про Велику вісімку. Після анексії Криму РФ виключили з групи.

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