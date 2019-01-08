 Трамп утримався від оголошення надзвичайного стану через ситуацію на кордоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп утримався від оголошення надзвичайного стану через ситуацію на кордоні

Президент США у телезверненні назвав ситуацію на кордоні з Мексикою "гуманітарною кризою", але утримався від введення надзвичайного стану. Він знову наполягає на виділенні коштів на будівництво загорожі.

Трамп наполягає на зведенні муру на мексиканському кордоні

Трамп наполягає на зведенні муру на мексиканському кордоні

Американський президент Дональд Трамп у вівторок, 8 січня, у своєму першому зверненні до нації з Овального кабінету Білого дому, яке в прямому ефірі транслювали провідні американські телеканали, назвав ситуацію на кордоні США з Мексикою "гуманітарною кризою". Він стверджував, що співробітники Служби митної та прикордонної охорони (CBP) США кожного дня стикаються з тим, що "тисячі нелегальних іммігрантів намагаються в'їхати в нашу країну", цитує агентство AFP. За твердженням Трампа, ситуація на південному кордоні Сполучених Штатів вийшла з-під контролю через наркотрафік і спроби незаконного перевезення мігрантів.

При цьому президент США не став оголошувати у країні режим надзвичайного стану, чого очікували експерти. Водночас він знову заявив, що наполягає на виділенні у державному бюджеті 5,7 мільярда доларів на зведення на мексиканському кордоні загорожі зі сталі. Трамп очікує нової зустрічі з лідерами Демократичної партії в Конгресі США для обговорення ситуації. Він наголосив, що для політиків "аморально" нічого не робити у цій ситуації. Переговори можуть пройти в Білому домі у середу, 9 січня. Оголошення надзвичайного стану дозволило б Трампу розпорядитися щодо зведення загорожі на кордоні в обхід Конгресу.

Після звернення Трампа на телебаченні виступили також лідери демократів у Конгресі: лідер меншості у Сенаті Чак Шумер і спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Остання закликала Трампа перестати утримувати американців "в заручниках", прокоментувавши ситуацію з "шатдауном" частини федеральних установ. Вона зазначила, що Трамп "повинен перестати штучно фабрикувати кризу" і має посприяти відновленню роботи урядових структур. За її словами, риторика Трампа була "повна дезінформації та люті".

Шумер, своєю чергою, нагадав про обіцянку президента змусити Мексику покрити витрати на зведення стіни. Трампу не вдалося це зробити, і тепер він "не в змозі переконати Конгрес або американський народ в необхідності оплатити цей рахунок", вказав Чак Шумер.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп провів переговори з лідерами демократів у Конгресі, однак прориву не досягнуто. Частковий "шатдаун" у США триває. Трамп зазначив, що він може тривати багато місяців або й роки. (04.01.2019)

Переговори про відновлення роботи федеральних установ поки безрезультатні. Трамп продовжує наполягати на фінансуванні будівництва муру на кордоні з Мексикою. (06.01.2019)

При цьому сенатор США від штату Нью-Йорк додав, що "символом Америки повинна бути Статуя свободи, а не стіна висотою в 30 футів (близько дев'яти метрів. - Ред.)". Він звинуватив Трампа у спробі "розпалити страх і відвернути" увагу від свого управління. "Американська демократія так не працює. Ми не керуємо, впадаючи в напади люті", - додав він.

Головний камінь спотикання між республіканцями й демократами США - зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований Трампом проект, який обійдеться у понад п'ять мільярдів доларів. Республіканці готові виділити на це 1,3 мільярда доларів. Частковий "шатдаун" у США триває з 22 грудня. Сотні тисяч працівників федеральних установ змушені брати відпустку власним коштом.

Дивитись відео 02:20
Now live
02:20 хв

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)

Аудіо й відео до теми

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)  

Також за темою

Verhaftung von Flüchtlingen an der Grenze USA-Mexiko

Компроміс від Трампа: стіна на кордоні з Мексикою - зі сталі замість бетону 06.01.2019

Президент США Дональд Трамп продовжує наполягати на будівництві загорожі на кордоні з Мексикою. Водночас він сигналізує готовність до компромісу з демократами: стіну можна звести зі сталі замість бетону.

Washington Trump Statement Shut Down

"Шатдаун" у США: суперечка навколо бюджету триває 06.01.2019

Переговори про відновлення роботи федеральних установ поки безрезультатні. Трамп продовжує наполягати на фінансуванні будівництва муру на кордоні з Мексикою.

Präsident Trump unterzeichnet Strafrechtsreform

Ультиматум Трампа: гроші на "стіну", або закрию мексиканський кордон 28.12.2018

Якщо Конгрес не проголосує за виділення понад п'яти мільярдів доларів на будівництво "мексиканської стіни", США взагалі закриють кордон з сусіднєю країною, висунув ультиматум Дональд Трамп.

Реклама

Докладно

Türkei - Patriarch erkennt ukrainische Kirche an (Reuters/M. Sezer)

Хто визнає українську автокефалію?

Які шанси на визнання незалежної української церкви? 

Виграти від реформи, якщо і зможуть, то лише великі споживачі, прогнозують експерти

Навіщо українці платитимуть за електрику двом компаніям

З 1 січня українські споживачі будуть платити окремо постачальникам електрики та операторам мереж. Що це дасть? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  