Трамп утримався від оголошення надзвичайного стану через ситуацію на кордоні

Американський президент Дональд Трамп у вівторок, 8 січня, у своєму першому зверненні до нації з Овального кабінету Білого дому, яке в прямому ефірі транслювали провідні американські телеканали, назвав ситуацію на кордоні США з Мексикою "гуманітарною кризою". Він стверджував, що співробітники Служби митної та прикордонної охорони (CBP) США кожного дня стикаються з тим, що "тисячі нелегальних іммігрантів намагаються в'їхати в нашу країну", цитує агентство AFP. За твердженням Трампа, ситуація на південному кордоні Сполучених Штатів вийшла з-під контролю через наркотрафік і спроби незаконного перевезення мігрантів.

При цьому президент США не став оголошувати у країні режим надзвичайного стану, чого очікували експерти. Водночас він знову заявив, що наполягає на виділенні у державному бюджеті 5,7 мільярда доларів на зведення на мексиканському кордоні загорожі зі сталі. Трамп очікує нової зустрічі з лідерами Демократичної партії в Конгресі США для обговорення ситуації. Він наголосив, що для політиків "аморально" нічого не робити у цій ситуації. Переговори можуть пройти в Білому домі у середу, 9 січня. Оголошення надзвичайного стану дозволило б Трампу розпорядитися щодо зведення загорожі на кордоні в обхід Конгресу.

Після звернення Трампа на телебаченні виступили також лідери демократів у Конгресі: лідер меншості у Сенаті Чак Шумер і спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Остання закликала Трампа перестати утримувати американців "в заручниках", прокоментувавши ситуацію з "шатдауном" частини федеральних установ. Вона зазначила, що Трамп "повинен перестати штучно фабрикувати кризу" і має посприяти відновленню роботи урядових структур. За її словами, риторика Трампа була "повна дезінформації та люті".

Шумер, своєю чергою, нагадав про обіцянку президента змусити Мексику покрити витрати на зведення стіни. Трампу не вдалося це зробити, і тепер він "не в змозі переконати Конгрес або американський народ в необхідності оплатити цей рахунок", вказав Чак Шумер.

При цьому сенатор США від штату Нью-Йорк додав, що "символом Америки повинна бути Статуя свободи, а не стіна висотою в 30 футів (близько дев'яти метрів. - Ред.)". Він звинуватив Трампа у спробі "розпалити страх і відвернути" увагу від свого управління. "Американська демократія так не працює. Ми не керуємо, впадаючи в напади люті", - додав він.

Головний камінь спотикання між республіканцями й демократами США - зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований Трампом проект, який обійдеться у понад п'ять мільярдів доларів. Республіканці готові виділити на це 1,3 мільярда доларів. Частковий "шатдаун" у США триває з 22 грудня. Сотні тисяч працівників федеральних установ змушені брати відпустку власним коштом.