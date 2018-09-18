 Трамп: Торгівля газом Німеччини з Росією - ″абсурд″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2018

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Новини

Трамп: Торгівля газом Німеччини з Росією - "абсурд"

Президент США Дональд Трамп вважає "абсурдом" газові відносини Росії та Німеччини, зокрема будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Північний потік-2: Трамп каже ні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав проект газогону з Росії до Німеччини "Північний потік-2" "абсурдним" та "неадекватним". "Німеччина сплачує РФ мільярди доларів, що ми вважаємо неадекватним", - заявив він у середу, 19 вересня, перед спільною з президентом Польщі Анджеєм Дудою прес-конференцією.

"Думаю, це точно дуже погано для німецького народу. Кажу це чітко та ясно", - цитує dpa. Це не перший випадок, коли Трамп активно критикує "Північний потік-2". Він, зокрема, наголошував, що релізація проекту лише збільшить енергозалежність регіону Центральної Європи від Росії.

Крім того, Трамп раніше казав і про "повний контроль" Росії над Німеччиною через питання газу. Дуда напередодні також розкритикував ідею газогону. "Це загроза абсолютного домінування Росії в Європі, щодо постачання газу - це очевидно", - заявив він. Німеччина ж імпортує лише 23 відсотка від загального споживання газу з РФ.

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Будівництво нового газопроводу між Німеччиною та Росією викликає чимало критики як у Європі, так і всередині самої Німеччини. Консорціум щодо реалізації проекту газогону "Північний потік-2" російський "Газпром" створив з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Нещодавно вже розпочали прокладати труби біля узбережжя Німеччини в Балтійському морі.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та непокоїться через можливу втрату статусу головної транзитної держави для російського газу в ЄС. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому офіційний Берлін визнає і політичну складову в ньому та наголошує на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до ЄС.

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