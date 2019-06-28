Трамп та Путін провели зустріч на полях саміту Великої двадцятки

Президенти США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін провели півторагодинні переговори у четвер, 28 червня, на полях саміту Великої двадцятки (G20) в японській Осаці. Темами розмови стали, як зазначається в повідомленні Білого дому, "ситуації в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні".

У повідомленні також наголошується, що обидва лідери "погодилися, що покращення відносин (між США та Росією. - Ред.) - в інтересах обох країн та всього світу".

На початку зустрічі глава Білого дому висловив сподівання на "відмінний результат" переговорів. "Я вітаю усіх - як членів російської делегації, так і членів моєї делегації. У нас буде дуже цікава дискусія, під час якої ми обговоримо питання торгівлі, роззброєння, протекціонізму та інші", - сказав Трамп. При цьому він наголосив на "хороших стосунках" з Путіним.

Один із журналістів запитав у Трампа, чи той скаже Путіну не втручатися в президентські вибори в США у 2020 році. "Звісно", - відповів президент США і звернувся жартома до очільника Кремля: "Не втручайтеся у вибори, президенте". Після цього Трамп та Путін розсміялися, а журналістів попросили покинути приміщення, де мали відбуватися переговори.

Востаннє Трамп та Путін зустрічалися в Гельсінкі у 2018 році. Тоді Трамп заявив, що російський президент був "дуже сильним" та "потужним". Також він ухилився від відповіді на запитання журналістів про те, чи вірить він даним американської розвідки про втручання Росії у вибори в США.

За це Трампа нищівно критикували як представники демократів, так і багато політиків Республіканської партії. Згодом американський президент спробував заспокоїти критиків, сказавши, що на прес-конференції з Путіним обмовився і мав на увазі протилежне. Наступна їхня зустріч повинна була відбутися на полях саміту Великої двадцятки в Буенос-Айресі наприкінці 2018 року. Однак в останній момент Трамп її скасував через Керченську кризу.

Дивитись відео 03:10 Поділитись Трамп і Путін: чому їхню зустріч назвали ганьбою та зрадою США (17.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/31cUB Трамп і Путін: чому їхню зустріч назвали ганьбою та зрадою США (17.07.2018)