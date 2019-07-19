Трамп та Путін обговорили пожежі в Сибіру

Під час телефонної розмови у середу, 31 липня, президенти Росії та США Володимир Путін та Дональд Трамп обговорили великі лісові пожежі в Сибіру. Як інформують в Білому домі, Трамп "висловив стурбованість величезними лісовими пожежами, які охопили Сибір". Також там зазначили, що президенти обговорили торгівлю між двома країнами.

У Кремлі, своєю чергою, зазначили, що Трамп запропонував Росії допомогу у боротьбі з пожежами. Путін пообіцяв пристати до пропозиції в разі необхідності. У Кремлі наголосили, що Путін оцінив цей крок з боку Трампа "як запоруку того, що в майбутньому вдасться відновити повноформатні відносини між двома країнами".

За словами російського президента, в Сибіру вже створена потужна авіагрупа для боротьби з пожежами. Як повідомляє російське міністерство надзвичайних ситуацій, з певними складнощами, але вирішуються питання з дозаправкою і розміщенням літаків і вертольотів.

Лісові пожежі в Сибіру тривають вже кілька тижнів. За даними Федерального агентства лісового господарства РФ, площа горіння перевищує 2,8 мільйона гектарів. Більшість пожеж охопили території Іркутської області, Красноярського краю та Якутії. Дим від пожеж поширився на Західний Сибір, Урал і Поволжя. За інформацією мінприроди РФ, основна причина пожеж в сибірських регіонах - "сухі грози" та людський фактор. Для боротьби з вогнем міністерство попросило у російського уряду три мільярди рублів (42,5 мільйона євро). Для відновлення лісів після того, як вогонь вдасться загасити, будуть виділені ще 3,5 мільярда рублів (49 мільйонів євро).