Трамп: США розглядають можливість постійного розміщення військових у Польщі

Уряд Сполучених Штатів розглядає запит Польщі щодо постійної присутності американських військових на її території. Про це у вівторок, 18 вересня, заявив президент США Дональд Трамп перед зустріччю з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Вашингтоні.

"Польща готова робити дуже великий внесок, щоб Сполучені Штати прийшли та були присутніми в Польщі, і, звісно, ми це обговоримо, - заявив Трамп, цитує агенція Reuters. - Ми дуже серйозно розглядаємо цю можливість. Я знаю, що Польщі ця ідея дуже подобається".

На спільній прес-конференції після зустрічі Анджей Дуда зазначив, що така присутність є для його країни єдиною гарантією безпеки проти ймовірної агресії з боку Росії.

Дональд Трамп своєю чергою сказав, що поділяє стурбованість Дуди щодо можливої російської агресії. Він натякнув, що Варшава готова платити мільярди за таку присутність. Трамп повідомив про домовленість щодо розширення співпраці між країнами у військовій та розвідувальній сферах.

У травні цього року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що країна прагне постійного розміщення американських військових на своїй території. За даними ЗМІ, Польща готова виділити до двох мільярдів доларів США на створення необхідної інфраструктури для розміщення американської бронетанкової дивізії. Лист із відповідними пропозиціями міністерство оборони Польщі направило політикам та конгресменам США.

З минулого року американські війська перебувають у Польщі на тимчасовій ротаційній основі в рамках стратегії НАТО зі зміцнення східних кордонів Альянсу у відповідь на агресивні дії Росії.

Розміщення підрозділів армії США в Польщі на постійній основі призведе до подальшого загострення відносин Вашингтона та Варшави з Москвою. В останній вважають таке розміщення порушенням Основоположного акту Росія-НАТО.