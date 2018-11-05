Трамп сподівається на співпрацю з демократами у Конгресі

Президент США Дональд Трамп висловив надію на співпрацю зі своїми політичними опонентами-демократами у наступному Конгресі. У середу, 7 листопада, він закликав обидві політичні сили "відкинути свої політичні симпатії" і знайти спільну позицію.
"Сподіваюся, ми всі можемо працювати наступного року задля американського народу", -зазначив Трамп. Серед проблем, задля вирішення яких політичні сили США мають єднатися, президент перелічив питання торгівлі, інфраструктури, зменшення вартості медичних послуг. "Є чимало речей, над якими ми можемо працювати разом", - підсумував Трамп.
Водночас, він застеріг демократів від розслідування щодо нього та його адміністрації. Президент США заявив, що у відповідь він ініціює розслідування Сенату проти демократів.
Нагадаємо, що представники Демократичної партії США на проміжних виборах 6 листопада здобули щонайменше 218 місць у Палаті представників, нижній палаті Конгресу США. При цьому вони перемогли у принаймні 24 округах, які раніше утримували республіканці. Водночас у Сенаті більшість втримали республіканці. Відзначаючи збереження контролю над Сенатом, Дональд Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter: "Приголомшливий успіх! Дякую усім!".
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Які насправді владні повноваження у президента США
Згідно з конституцією...
Президента обирають на 4 роки і він не може залишатися при владі довше за два строки. Він - глава держави й уряду, який заправляє усім державним апаратом, що налічує близько 4 мільйонів працівників, і відповідає за виконання ухвалених Конгресом законодавчих актів. Конституція наділяє його і "силою визнання" - президент може без згоди Конгресу приймати послів, визнаючи державність їхніх країн.
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Які насправді владні повноваження у президента США
Система стримувань і противаг
Конституцією США передбачений принцип розподілу трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової. Така система покликана врівноважити усі владні інститути, не надаючи переваги жодному з них. Президент має право помилування громадян, а також призначає федеральних суддів, але лише за згодою Сенату. За цим же принципом він призначає міністрів та послів.
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Які насправді владні повноваження у президента США
Сила звернення "Про становище в країні"
Президент мусить звітувати перед Конгресом про ситуацію в державі. Саме це він і робить у своєму зверненні "State of the Union" (Про становище в країні), під час якого він не може виступати із законодавчими ініціативами, але вільний озвучувати ті чи інші теми й пропозиції. Таким чином він може тиснути на Конгрес за допомогою уваги громадськості. Інших засобів тиску він не має.
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Які насправді владні повноваження у президента США
Він може просто сказати "ні"
Президент може заветувати законопроект, повернувши його в Конгрес без власного автографа. Подолати президентське вето можна лише двома третинами голосів обох палат Конгресу. За даними Сенату, в історії США з 1500 випадків накладання вето, подолати його вдалося лише 111 разів. Це лише сім відсотків від загальної кількості.
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Які насправді владні повноваження у президента США
"Сірі зони" законодавства
Конституція та постанови Верховного суду США не дуже чітко визначають межі президентських повноважень. Ці прогалини уможливили появу другого типу президентського вето - "кишенькового вето". За певних обставин, президент може "покласти" законопроект, образно кажучи, в кишеню, його не підписуючи. Закон не набере чинності і Конгрес буде безсилим. Цей трюк використовували вже понад тисячу разів.
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Які насправді владні повноваження у президента США
Указ із силою закону
Президент може віддавати урядовцям укази щодо того, як вони мають виконувати свої обов'язки. Ці директиви, відомі як "Executive orders", мають силу закону і не потребують додаткового схвалення з боку інших інституцій. Однак, влада президента не безмежна: такий указ може скасувати суд або ж Конгрес може ухвалити зустрічний закон на противагу. Такий указ може бути скасований наступним президентом.
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Які насправді владні повноваження у президента США
Як переграти Конгрес
Президент може домовлятися про укладання угод з урядами інших країн. Останнє слово - за Сенатом. Він мусить більшістю у дві третини голосів їх схвалити. Щоби обійти норму, президенти нерідко надають угоді статус "Executive agreement" (виконавча угода), який не потребує затвердження у Сенаті. Вони залишаються чинними допоки Конгрес не ухвалює законів, направлених на втрату угодами юридичної сили.
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Які насправді владні повноваження у президента США
Коли без Конгресу не обійтися
Президент США є і головнокомандувачем. Але війну оголошує Конгрес. Існувала суперечність у тому, чи може президент направляти війська для участі у збройному конфлікті без згоди Конгресу. Під час ніксонівської війни у В'єтнамі в Конгресі ухвалили спеціальний закон, яким звузили повноваження президента у царині початку воєнних дій, зобов'язавши його тісно співпрацювати з Конгресом.
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Які насправді владні повноваження у президента США
Ультимативний контроль
У випадку зловживання президентом своїм службовим становищем або ж вчинення правопорушення, Палата представників може розпочати процедуру імпічменту. В історії це ставалося двічі, але обидва рази безуспішно. Існує, однак, більш дієвий запобіжник - бюджет, який ухвалює Конгрес. За бажання, Конгрес може просто "перекрити" грошовий "кран", звівши нанівець будь-яку ініціативу президента.
Автор: Ута Штайнвер, Клаус Ассманн, Дмитро Каневський