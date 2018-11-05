Трамп сподівається на співпрацю з демократами у Конгресі

Президент США Дональд Трамп висловив надію на співпрацю зі своїми політичними опонентами-демократами у наступному Конгресі. У середу, 7 листопада, він закликав обидві політичні сили "відкинути свої політичні симпатії" і знайти спільну позицію.

"Сподіваюся, ми всі можемо працювати наступного року задля американського народу", -зазначив Трамп. Серед проблем, задля вирішення яких політичні сили США мають єднатися, президент перелічив питання торгівлі, інфраструктури, зменшення вартості медичних послуг. "Є чимало речей, над якими ми можемо працювати разом", - підсумував Трамп.

Водночас, він застеріг демократів від розслідування щодо нього та його адміністрації. Президент США заявив, що у відповідь він ініціює розслідування Сенату проти демократів.

Нагадаємо, що представники Демократичної партії США на проміжних виборах 6 листопада здобули щонайменше 218 місць у Палаті представників, нижній палаті Конгресу США. При цьому вони перемогли у принаймні 24 округах, які раніше утримували республіканці. Водночас у Сенаті більшість втримали республіканці. Відзначаючи збереження контролю над Сенатом, Дональд Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter: "Приголомшливий успіх! Дякую усім!".

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