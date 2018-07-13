Трамп сподівається на другу зустріч з Путіним

Президент США Дональд Трамп у четвер, 19 липня, назвав зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в Гельсінкі "великим успіхом" і висловив сподівання на проведення другого подібного саміту.

На наступній зустрічі з російським президентом Трамп сподівається обговорити великий спектр тем, серед яких "боротьба з тероризмом, безпека Ізраїлю, поширення ядерної зброї, кібератаки, торгівля, Україна, мир на Близькому Сході, Північна Корея та інше". "Є багато відповідей - деякі прості, інші складні - на ці проблеми… Але все це можна вирішити!", - написав Трамп у Twitter.

При цьому американський президент не змарнував нагоди покритикувати "брехливі медіа", які він назвав "справжнім ворогом народу".

Нагадаємо, після зустрічі з Путіним у Гельсінкі Трамп заявив, що російський президент був "дуже сильним" та "потужним" щодо спростувань втручання Росії у американські вибори. Трамп також ухилився під прямої відповіді на питання про те, чи він вірить у дані американської розвідки про втручання Росії у вибори 2016 року. За це Трампа піддали нищівній критиці як представники демократів, так і деякі відомі представники Республіканської партії, зокрема Джон Маккейн. Згодом Трамп спробував заспокоїти критиків, сказавши, що на прес-конференції з Путіним він обмовився і мав на увазі протилежне.

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