Трамп: Саудівський король пообіцяв збільшити видобуток нафти

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що влада Саудівської Аравії пообіцяла йому збільшити видобуток нафти. Саудівський король Салман ібн Абдель Азіз Аль Сауд, стверджує Трамп, погодився з його аргументами, що "ціни зависокі", та з пропозицією збільшити обсяги видобутку нафти "можливо, на два мільйони барелів" на добу, повідомив глава Білого дому у своєму Twitter у суботу, 30 червня.

Трамп повідомив, що у телефонній розмові з королем Саудівської Аравії він пояснив йому необхідність збільшити видобуток нафти нестабільною ситуацією навколо Венесуели та Ірану - країн, які є також одними з найбільших експортерів нафти та проти яких діють санкції США.

В Ер-Ріяді підтвердили факт телефонної розмови між Трампом та королем Салманом щодо "стабільності" ринку нафти, однак при цьому не вказали на обіцянку збільшити видобуток на певний обсяг, зазначає агентство AP.

Нагадаємо, 22 червня Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) домовилася збільшити спільний щоденний видобуток сировини на мільйон барелів. Це становить близько одного відсотка від глобальної пропозиції.

У суботу влада Кувейту повідомила, що починаючи з 1 липня збільшить видобуток нафти на 85 тисяч барелів - до майже 2,8 мільйона барелів на день. Ціна нафти марки Brent нині становить майже 80 доларів США за барель. Це - найвищий показник з 2014 року.