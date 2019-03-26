Трамп: Росія має забратися геть з Венесуели

Президент США Дональд Трамп у середу, 27 березня, заявив, що російські солдати мають залишити Венесуелу. Нагадаємо, що два літаки з російськими військовослужбовцями прибули до венесуельської столиці Каракаса 23 березня.

"Росія має забратися геть", - сказав Трамп під час зустрічі з дружиною тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо, яка відбулася у середу у Білому домі. На питання, як цього можна досягнути, американський президент відповів: "Ми побачимо. Всі варіанти відкриті".

Фабіана Розалес та Дональд Трамп у Білому домі

Дружина Гуайдо Фабіана Розалес та інші венесуельські опозиціонери зустрілися з Трампом, віце-президентом США Майком Пенсом та іншими американськими посадовцями. Пенс назвав Розалес "хороброю жінкою" та заявив, що США твердо підтримуватимуть справу венесуельської опозиції.

Очікується, що Розалес пізніше зустрінеться з конгресменами та виступить на конференції за участі дипломатів. Нагадаємо, що США та ще 50 країн світу визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.