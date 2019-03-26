 Трамп: Росія має забратися геть з Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2019

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Новини

Трамп: Росія має забратися геть з Венесуели

Російські солдати мають залишити територію Венесуели, заявив президент США Дональд Трамп на зустрічі з дружиною Хуана Гуайдо Фабіаною Розалес.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у середу, 27 березня, заявив, що російські солдати мають залишити Венесуелу. Нагадаємо, що два літаки з російськими військовослужбовцями прибули до венесуельської столиці Каракаса 23 березня.

"Росія має забратися геть", - сказав Трамп під час зустрічі з дружиною тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо, яка відбулася у середу у Білому домі. На питання, як цього можна досягнути, американський президент відповів: "Ми побачимо. Всі варіанти відкриті".

Фабіана Розалес та Дональд Трамп у Білому домі

Фабіана Розалес та Дональд Трамп у Білому домі

Дружина Гуайдо Фабіана Розалес та інші венесуельські опозиціонери зустрілися з Трампом, віце-президентом США Майком Пенсом та іншими американськими посадовцями. Пенс назвав Розалес "хороброю жінкою" та заявив, що США твердо підтримуватимуть справу венесуельської опозиції.

Очікується, що Розалес пізніше зустрінеться з конгресменами та виступить на конференції за участі дипломатів. Нагадаємо, що США та ще 50 країн світу визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.

DW.COM

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  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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