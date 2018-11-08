Трамп розпочав свій візит до Парижа з випаду в бік президента Франції

Президент США Дональд Трамп розкритикував слова свого французького колеги Еммануеля Макрона щодо необхідності створення європейської армії. "Дуже образливо, але, можливо, Європа спочатку повинна заплатити свою справедливу частку в НАТО, яку в значній мірі субсидують США", - написав він у Twitter в п'ятницю, 9 листопада, напередодні свого візиту до Парижа. Трамп вимагає від європейських країн збільшити їхні фінансові внески в НАТО до двох відсотків ВВП.

Причиною незадоволення Трампа стали слова Макрона, сказані 6 листопада в ефірі радіостанції Europe 1. За словами французького президента, європейців неможливо захистити без "справжньої європейської армії". "Ми маємо захищати себе з огляду на Росію, Китай і навіть США", - сказав Макрон. За його словами, Євросоюзу не можна "покладатися тільки на США". Французький президент останнім часом активно просуває ідею формування спільних Європейських сил військового реагування, в які б входили дев'ять країн, та взяв курс на збільшення витрат країни на армію.

Дональд Трамп із дружиною Меланією прибули в Париж, де 11 листопада відбудуться масштабні меморіальні заходи з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни. На них, зокрема, будуть присутні президенти РФ та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган та ще близько 70 світових лідерів.

Ввечері 9 листопада Макрон вже зустрівся із британською прем'єркою Терезою Мей біля кордону з Бельгією, аби вшанувати пам'ять загиблих у битві на Соммі. 10 листопада він зустрінеться із німецькою канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) у французькому місті Комп'єнь, де 11 листопада 1918 року союзники та Німеччина підписали угоду про перемир'я, яка завершила Першу світову війну.