 Трамп розпочав свій візит до Парижа з випаду в бік президента Франції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2018

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Новини

Трамп розпочав свій візит до Парижа з випаду в бік президента Франції

Американський президент Дональд Трамп незадоволений ініціативою президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення європейської армії і вимагає від Європи збільшити фінансування НАТО.

Президент США Дональд Трамп (п) прибув до Парижа разом із дружиною Меланією

Президент США Дональд Трамп (п) прибув до Парижа разом із дружиною Меланією для участі в урочистостях із нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни

Президент США Дональд Трамп розкритикував слова свого французького колеги Еммануеля Макрона щодо необхідності створення європейської армії. "Дуже образливо, але, можливо, Європа спочатку повинна заплатити свою справедливу частку в НАТО, яку в значній мірі субсидують США", - написав він у Twitter в п'ятницю, 9 листопада, напередодні свого візиту до Парижа. Трамп вимагає від європейських країн збільшити їхні фінансові внески в НАТО до двох відсотків ВВП.

Причиною незадоволення Трампа стали слова Макрона, сказані 6 листопада в ефірі радіостанції Europe 1. За словами французького президента, європейців неможливо захистити без "справжньої європейської армії". "Ми маємо захищати себе з огляду на Росію, Китай і навіть США", - сказав Макрон. За його словами, Євросоюзу не можна "покладатися тільки на США". Французький президент останнім часом активно просуває ідею формування спільних Європейських сил військового реагування, в які б входили дев'ять країн, та взяв курс на збільшення витрат країни на армію.

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Ввечері 9 листопада Макрон вже зустрівся із британською прем'єркою Терезою Мей біля кордону з Бельгією, аби вшанувати пам'ять загиблих у битві на Соммі. 10 листопада він зустрінеться із німецькою канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) у французькому місті Комп'єнь, де 11 листопада 1918 року союзники та Німеччина підписали угоду про перемир'я, яка завершила Першу світову війну.

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