 Трамп розповів про ″чудову″ зустріч з Кімом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп розповів про "чудову" зустріч з Кімом

Президент США Дональд Трамп розповів, що перший день його саміту з північнокорейським лідером Кім Чен Ином був "чудовим". Наступного дня вони планують підписати угоду, зміст якої поки не розкривається.

Кім Чен Ин та Дональд Трамп у Ханої

Кім Чен Ин та Дональд Трамп у Ханої

Друга зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, яка проходить у столиці В'єтнаму, у середу, 27 лютого, була "чудовою", повідомив Трамп. "Чудова зустріч та вечеря з Кім Чен Ином у Ханої у В'єтнамі сьогодні. Чекаємо на продовження наших дискусій завтра!" - написав він у Twitter.

DW.COM

У своєму посланні Конгресу президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наприкінці лютого зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином у В'єтнамі. Для такого вибору є вагомі підстави. (07.02.2019)

Ще перед своїм другим самітом з Кім Чен Ином президент США Дональд Трамп вихваляє свої успіхи в питанні денуклеаризації Північної Кореї. Насправді шанси на прорив - високі як ніколи, вважає Міхаель Кніґґе. (27.02.2019)

Згідно з оприлюдненим Білим домом робочим графіком Трампа, 28 лютого американський і північнокорейський лідери планують "взяти участь в церемонії підписання спільної угоди". Адміністрація президента не повідомила про зміст угоди. Втім зазначається, що одним із пунктів дискусії було офіційне завершення Корейської війни, інформує агенція Reuters. Після підписання угоди Трамп проведе прес-конференцію.

Як повідомлялось, за підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі 12 червня 2018 року був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні 2018 року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки. Утім, пізніше Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї.

Дивитись відео 01:57

Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)  

Також за темою

Vietnam, Hanoi: Treffen Donald Trump und Kim Jong Un

Дональд Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в Ханої 27.02.2019

У столиці В'єтнаму розпочався другий саміт за участю президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Трамп сподівається на успіх.

Vietnam, Dong Dang: Kim Jong Un

Дональд Трамп та Кім Чен Ин прибули до Ханоя 26.02.2019

Президент США Дональд Трамп та очільник КНДР Кім Чен Ин прибули до столиці В'єтнаму Ханоя, де 27 лютого має відбутися зустріч лідерів двох країн.

Nordkorea Abfahrt Kim Jong Un nach Vietnam

Поїздом на побачення з Трампом: Кім Чен Ин прямує до Ханоя 24.02.2019

Потяг лідера КНДР подолає 4500 кілометрів між Пхеньяном і Ханоєм. У в'єтнамській столиці Кім Чен Ин зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Реклама

Докладно

Ханой готовий до другого саміту Дональда Трампа та Кім Чен Ина

Час для Трампа показати результати

Шанси на прорив у питанні денуклеаризації КНДР - високі як ніколи, вважає Міхаель Кніґґе. 

default

Напівасоціація? Як Україна виконує угоду з ЄС

Урядовий звіт вказує на виконання лише близько половини поставлених на 2018 рік завдань. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  