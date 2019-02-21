Трамп розповів про "чудову" зустріч з Кімом

Друга зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, яка проходить у столиці В'єтнаму, у середу, 27 лютого, була "чудовою", повідомив Трамп. "Чудова зустріч та вечеря з Кім Чен Ином у Ханої у В'єтнамі сьогодні. Чекаємо на продовження наших дискусій завтра!" - написав він у Twitter.

Згідно з оприлюдненим Білим домом робочим графіком Трампа, 28 лютого американський і північнокорейський лідери планують "взяти участь в церемонії підписання спільної угоди". Адміністрація президента не повідомила про зміст угоди. Втім зазначається, що одним із пунктів дискусії було офіційне завершення Корейської війни, інформує агенція Reuters. Після підписання угоди Трамп проведе прес-конференцію.

Як повідомлялось, за підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі 12 червня 2018 року був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні 2018 року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки. Утім, пізніше Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї.