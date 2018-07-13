Трамп після прес-конференції з Путіним - під шквалом критики у США

Американські конгресмени гостро критикують висловлювання президента Дональда Трампа щодо кібератак із боку Росії перед президентськими виборами 2016 року в США. Ідеться про виступ Трампа на спільній прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним у понеділок, 16 липня, в Гельсінкі. Критика лунає як із лав демократів, так і від республіканців.

"Сьогоднішня прес-конференція в Гельсінкі була одним із найбільш ганебних виступів американського президента, які пам'ятаю", - написав у Twitter сенатор-республіканець Джон Маккейн.

На думку Маккейна, Трамп довів, що він "не лише не спроможний, а й не хоче протистояти Путіну. Він і Путін, здавалося, говорили за тим самим сценарієм, коли президент зробив свідомий вибір захищати тирана проти чесних запитань вільної преси, і надати Путіну безумовну платформу для поширення пропаганди і брехні для світу", - йдеться в заяві сенатора, оприлюдненій на його сайті.

Деякі інші провідні однопартійці Трампа теж різко його критикують. Спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Пол Раян закликав Трампа визнати, що "Росія - не наш союзник". Раян підкреслив, що не має жодних сумнівів у втручанні Росії в американські вибори.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про "поганий день для Сполучених Штатів" та назвав заяви Трампа щодо ймовірних кібератак із боку Росії "ознакою слабкості".

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер написав у Twitter, що "за всю історію нашої країни американці ще ніколи не бачили президента Сполучених Штатів, який підтримує американського супротивника так, як Дональд Трамп підтримав президента Путіна".

На думку Шумера, "мільйони американців і надалі дивуватимуться, чи є єдиним можливим поясненням цієї небезпечної поведінки можливість того, що президент Путін володіє шкідливою інформацією про президента Трампа".

Під час прес-конференції з Путіним Трамп ухильно відповів на запитання журналіста про те, чи довіряє він американським спецслужбам та їхнім звітам щодо втручання Росії. Президент США не засудив імовірні російські кібератаки на сервери Демократичної партії США. Трамп зазначив, що має "велику довіру" до американських спецслужб, і додав, що заперечення Путіна щодо втручання Росії в американські вибори були "надзвичайно сильними".

За кілька днів до переговорів у Гельсінкі Велике журі у США висунуло звинувачення 12-ом співробітникам Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу Росії у змові з метою здійснення хакерських атак. Йдеться про зламування комп'ютерної системи Національного комітету Демократичної партії та передвиборного штабу Гілларі Клінтон у 2016 році під час президентської кампанії. Обвинувачення висунули в рамках розслідування, яке проводить спецпрокурор США Роберт Мюллер щодо російського втручання у президентські вибори США 2016 року.