Трамп підтвердив, що скоротить кількість військових США в Німеччині

Чисельність американських військових у ФРН буде скорочена до 25 тисяч, бо Німеччина виділяє недостатньо коштів на оборону, заявив президент США Дональд Трамп.
Кількість американських військових у Німеччині буде скорочена до 25 тисяч, заявив в понеділок, 15 червня, президент США Дональд Трамп у Вашингтоні. За його словами, таке рішення ухвалили, тому що Німеччина "не виконала зобов'язань" перед НАТО щодо фінансування оборони.
Розміщення американських військових в Німеччині приносить США "величезні витрати", стверджує Трамп. Також він звинуватив Берлін у нечесній торгівлі. "Ми постраждали щодо торгівлі, і ми постраждали щодо НАТО", - заявив Трамп.
Він уточнив, що наразі на території ФРН перебувають близько 52 тисяч військовослужбовців США. Зазвичай їхня кількість становить приблизно 35 тисяч осіб, але може змінюватися через проведення військових маневрів.
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У Німеччині знають про заплановане скорочення
Німеччина проінформована про намір американської сторони скоротити кількість своїх військовослужбовців, підтвердила посолка ФРН в США Емілі Габер (Emily Haber).
"Війська США перебувають там не для того, щоб захищати Німеччину. Вони там для того, щоб захищати трансатлантичну безпеку", - зазначила вона в ході заходу організації "Рада з міжнародних відносин" (Council on Foreign Relations).
Тижнем раніше, 7 червня, глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що "якщо дійде до часткового виведення американських військ", Берлін візьме це до відома. "Ми цінуємо десятиліття співпраці зі збройними силами США. Це в інтересах наших двох країн", - додав він.
Раніше, 6 червня, німецькі парламентарі критично висловилися про можливе часткове виведення американських військ з території Німеччини. "У Німеччині раді американським солдатам, їхнє розміщення у нас вкрай важливо для координації міжнародної військової присутності США", - заявив голова комітету із закордонних справ Бундестагу Норберт Реттґен (Norbert Röttgen). Він наголосив, що не бачить об'єктивних причин для рішення Вашингтона щодо скорочення військової присутності.
Він також наголосив на успішності співпраці з американським контингентом в Німеччині, і що це неодноразово підтверджувалося військовослужбовцями США.
Про те, що Трамп вирішив істотно скоротити кількість американських військ, дислокованих в Німеччині, 5 червня вперше повідомила газета The Wall Street Journal. За даними видання, до вересня ФРН повинні покинути 9500 американських солдатів і офіцерів, а максимальна кількість військовослужбовців США, які можуть одночасно перебувати у ФРН, буде обмежена 25 тисячами. Наразі в Німеччині перебувають 34 500 американських військових.
Як повідомлялося, на саміті НАТО в Уельсі у 2014 році країни-члени Альянсу взяли на себе зобов'язання щодо збільшення оборонних видатків до двох відсотків від ВВП. Утім, цього показника поки досягла лише частина держав, що входять до НАТО. Німеччина 2019 року збільшила видатки на оборону, але цей показник сягнув лише 1,38 відсотка від ВВП, зазначає агенція dpa.
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Американців чекають у Польщі
Тим часом влада Польщі сподівається, що після запланованого часткового виведення американських військ з Німеччини військовослужбовці США будуть розміщені на території цієї країни. Про це 6 червня заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і послався на неодноразові переговори з цього питання з американським керівництвом. "Рішення тепер за США", - додав він.
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