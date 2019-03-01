Трамп підтвердив вбивство сина Усами Бен Ладена

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що син колишнього ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда" Усами Бен Ладена - Хамза Бен Ладен - був убитий під час контртерористичної операції американських військових на кордоні між Афганістаном і Пакистаном. "Втрата Хамзи Бен Ладена не тільки позбавляє "Аль-Каїду" важливих лідерських навичок та символічного зв'язку з його батьком, але підриває важливі оперативні дії групи", - йдеться у заяві Трампа, опублікованій у суботу, 14 вересня, Білим домом.

Американський президент не уточнив дату, коли саме був вбитий Хамза Бен Ладен. Наприкінці липня американські ЗМІ з посиланням на представників розвідки повідомляли, що Хамзу Бен Ладена було вбито в рамках операції, яка була проведена в останні два роки. Минулого місяця смерть Хамзи підтвердив міністр оборони США Марк Еспер, додавши, що це є "його розуміння".

Як повідомляв раніше Держдеп США, 15-му з 20 дітей Усами Бен Ладена та сину його третьої дружини Хамзі було близько 30 років. Він був одним з лідерів терористичного угрупування. Так званий "принц джихаду" випускав аудіо- та відеоповідомлення із закликами до нападів на США та інші країни, щоб помститися за вбивство свого батька американськими військовими в Пакистані в травні 2011 року. Документи, вилучені з будинку Усами Бен Ладена в Абботтабаді, дають можливість вважати, що Хамзу розглядали як наступника лідера "Аль-Каїдіи. У 2017 році Хамза був внесений у США до "чорного списку" терористів.

Угрупування "Аль-Каїда" скоїло теракти в США 11 вересня 2001 року, внаслідок яких загинуло майже три тисячі людей. Після вбивства ватажка угрупування Усами Бен Ладена організація стала втрачати позиції, що, як вважається, призвело до посилення інших терористичних груп, серед яких "Ісламська держава". Втім, філіали "Аль-Каїди" та її члени продовжують діяти на окремих територіях в Афганістані, Ємені, Сирії та в інших країнах.