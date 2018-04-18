 Трамп підписав указ про регулювання соцмереж після конфлікту з Twitter | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2020

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Трамп підписав указ про регулювання соцмереж після конфлікту з Twitter

Дональд Трамп підписав указ, який може позбавити соцмережі захисту від кримінального переслідування за їхній контент. Президент США ухвалив це рішення після конфлікту із соцмережею Twitter.

Дональд Трамп підписав указ про регулювання соцмереж після конфлікту з Twitter

Дональд Трамп підписав указ про регулювання соцмереж після конфлікту з Twitter

Президент США Дональд Трамп у четвер, 29 травня, підписав указ про регулювання соціальних мереж. Цей документ може позбавити їх захисту від кримінальних переслідувань за опубліковані у них повідомлення користувачів.

Зокрема, тепер американські регулятори мають оцінити, чи повинні онлайн-платформи мати право на юридичний захист за повідомлення, розміщені мільйонами їхніх користувачів.

На підставі цього указу можуть внести зміни до Акту про дотримання пристойності в ЗМІ (Communications Decency Act), що захищає соцмережі, як-от Twitter або Facebook, від кримінального переслідування через опублікований користувачами контент. Цей закон розглядає соцмережі не як видавців, а як "майданчики", та знімає з них відповідальність за зміст повідомлень.

Крім того, підписаний Трампом документ може обмежити можливості адміністрації соцмереж модерувати опубліковані повідомлення, фото, відео та коментарі.

За словами президента США, метою його указу є захист свободи вираження думок і демократії. Він заявляє, що великі онлайн-платформи отримали "неконтрольовану владу" і можуть цензурувати та обмежувати повідомлення користувачів. "Ми не можемо дозволити цьому продовжуватися", - цитує Трампа інформагенція AFP.

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Конфлікт між Трампом і Twitter

26 травня виник конфлікт між Дональдом Трампом та соцмережею Twitter. Президент США опублікував декілька повідомлень, два з яких адміністрація соцмережі позначила як такі, що "вводять в оману". У цих дописах Трамп стверджував, що розсилання виборчих бюлетенів поштою, що планує влада Каліфорнії (де переважають демократи - Ред.), може призвести до "підтасування" результатів голосування. Трамп заявив, що "Twitter повністю пригнічує свободу слова".

Реакція соцмереж

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що "реагувати на перевірку фактів запровадженням цензури - реакція адміністрації, яка не відповідає масштабам дії". Twitter відмовився від коментарів щодо намірів Трампа. Google поки що не опублікував коментарів.

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