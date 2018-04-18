Трамп підписав указ про регулювання соцмереж після конфлікту з Twitter

Президент США Дональд Трамп у четвер, 29 травня, підписав указ про регулювання соціальних мереж. Цей документ може позбавити їх захисту від кримінальних переслідувань за опубліковані у них повідомлення користувачів.

Зокрема, тепер американські регулятори мають оцінити, чи повинні онлайн-платформи мати право на юридичний захист за повідомлення, розміщені мільйонами їхніх користувачів.

На підставі цього указу можуть внести зміни до Акту про дотримання пристойності в ЗМІ (Communications Decency Act), що захищає соцмережі, як-от Twitter або Facebook, від кримінального переслідування через опублікований користувачами контент. Цей закон розглядає соцмережі не як видавців, а як "майданчики", та знімає з них відповідальність за зміст повідомлень.

Крім того, підписаний Трампом документ може обмежити можливості адміністрації соцмереж модерувати опубліковані повідомлення, фото, відео та коментарі.

За словами президента США, метою його указу є захист свободи вираження думок і демократії. Він заявляє, що великі онлайн-платформи отримали "неконтрольовану владу" і можуть цензурувати та обмежувати повідомлення користувачів. "Ми не можемо дозволити цьому продовжуватися", - цитує Трампа інформагенція AFP.

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Конфлікт між Трампом і Twitter

26 травня виник конфлікт між Дональдом Трампом та соцмережею Twitter. Президент США опублікував декілька повідомлень, два з яких адміністрація соцмережі позначила як такі, що "вводять в оману". У цих дописах Трамп стверджував, що розсилання виборчих бюлетенів поштою, що планує влада Каліфорнії (де переважають демократи - Ред.), може призвести до "підтасування" результатів голосування. Трамп заявив, що "Twitter повністю пригнічує свободу слова".

Реакція соцмереж

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що "реагувати на перевірку фактів запровадженням цензури - реакція адміністрації, яка не відповідає масштабам дії". Twitter відмовився від коментарів щодо намірів Трампа. Google поки що не опублікував коментарів.

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