 Трамп підписав закон про виділення 4,6 мільярда доларів мігрантам на кордоні з Мексикою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трамп підписав закон про виділення 4,6 мільярда доларів мігрантам на кордоні з Мексикою

Кошти будуть спрямовані на посилення безпеки на кордоні та на облаштування приймальних центрів для мігрантів. Водночас Трамп заявив, що докладатимуться зусилля з депортації з США нелегальних мігрантів.

Майк Пенс, Дональд Трамп та Алекс Азар

Майк Пенс, Дональд Трамп та Алекс Азар

Президент США Дональд Трамп ввечері у понеділок, 1 липня, підписав закон, який передбачає виділення 4,6 мільярда доларів для допомоги мігрантам на кордоні з Мексикою. "Це гуманне розв'язання величезної проблеми, яка почалась через наші погані імміграційні закони", - заявив він, передає агенція AP. При підписанні документа в Овальному кабінеті були присутні віцепрезидент Майк Пенс і міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Алекс Азар.

Президент США також заявив, що тепер демократи і республіканці в Конгресі повинні узгодити закон про безпеку кордону. За словами президента, після цього проблема на кордоні може бути повністю вирішена.

Американський Сенат підтримав цей законопроєкт 26 червня, а Нижня палата Конгресу США - наступного дня. Демократи розраховували на більшу суму допомоги для забезпечення прав мігрантів, однак Білий дім погрожував зовсім заблокувати пакет допомоги. Через це спікерка Палати представників Ненсі Пелосі погодилася на запропонований республіканцями варіант.

DW.COM

Міграційна служба США наступного тижня почне видворення з країни мільйонів нелегальних мігрантів, повідомив американський президент Дональд Трамп. (18.06.2019)

Палата представників Конгресу США схвалила законопроект, який передбачає виділення 4,6 мільярда доларів на вирішення міграційної кризи на кордоні з Мексикою. (28.06.2019)

Передбачається, що кошти використають для посилення безпеки на кордоні та на облаштування приймальних пунктів для мігрантів. Зараз ці центри переповнені через велику кількість мігрантів з Центральної Америки, які прибувають до США через Мексику. 

Водночас Трамп знов розкритикував ситуацію з нелегальною міграцією в США. Він запропонував продовжити перевірки для виявлення нелегальних мігрантів та їхньої депортації. "Після 4 липня багато людей буде повернуто назад", - заявив він. Президент також зазначив, що багато мігрантів надають неправдиву інформацію про своє життя на батьківщині для отримання притулку в США. "Вони подають заяви на притулок, і їхні претензії повністю фіктивні", - зазначив він.

Дивитись відео 02:20

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)

Аудіо й відео до теми

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)  

Також за темою

U.S. President Trump delivers speaks about immigration reform at the White House in Washington

Трамп заявив про недостатній прогрес у переговорах з Мексикою щодо нелегальної міграції 06.06.2019

Вашингтон планує підвищувати мита на мексиканські товари, доки країна не зупинить потік нелегальних мігрантів до США. Тарифи можуть зрости до 25 відсотків.

Präsident Trump spricht vom Oval Office aus die Nation zur Grenzsicherheit an

Трамп утримався від оголошення надзвичайного стану через ситуацію на кордоні 09.01.2019

Президент США у телезверненні назвав ситуацію на кордоні з Мексикою "гуманітарною кризою", але утримався від введення надзвичайного стану. Він знову наполягає на виділенні коштів на будівництво загорожі.

Mexiko Tijuana Grenze USA Migranten Karawane

Трамп хоче заборонити надавати притулок у США нелегальним мігрантам 09.11.2018

Адміністрація президента США хоче заборонити надавати притулок мігрантам, які нелегально потрапили на територію США. Дональд Трамп має оголосити нові правила 9 листопада.

Реклама

Докладно

У Швейцарі заблокували 60 мільйонів франкців, вочевидь, виведених з Нафтогазу

Афера у "Нафтогазі": у Швейцарії заблокували 60 мільйонів

Швейцарська прокуратура розслідує справу за підозрою у відмиванні грошей, імовірно, вкрадених у "Нафтогазу України".  

Провал плану Кремля позбавити Україну транзиту газу

Провал плану Кремля позбавити Україну транзиту газу

Київ зможе тепер говорити з Москвою з позиції сили, вважає Андрій Гурков.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  