Трамп підписав закон про виділення 4,6 мільярда доларів мігрантам на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп ввечері у понеділок, 1 липня, підписав закон, який передбачає виділення 4,6 мільярда доларів для допомоги мігрантам на кордоні з Мексикою. "Це гуманне розв'язання величезної проблеми, яка почалась через наші погані імміграційні закони", - заявив він, передає агенція AP. При підписанні документа в Овальному кабінеті були присутні віцепрезидент Майк Пенс і міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Алекс Азар.

Президент США також заявив, що тепер демократи і республіканці в Конгресі повинні узгодити закон про безпеку кордону. За словами президента, після цього проблема на кордоні може бути повністю вирішена.

Американський Сенат підтримав цей законопроєкт 26 червня, а Нижня палата Конгресу США - наступного дня. Демократи розраховували на більшу суму допомоги для забезпечення прав мігрантів, однак Білий дім погрожував зовсім заблокувати пакет допомоги. Через це спікерка Палати представників Ненсі Пелосі погодилася на запропонований республіканцями варіант.

Передбачається, що кошти використають для посилення безпеки на кордоні та на облаштування приймальних пунктів для мігрантів. Зараз ці центри переповнені через велику кількість мігрантів з Центральної Америки, які прибувають до США через Мексику.

Водночас Трамп знов розкритикував ситуацію з нелегальною міграцією в США. Він запропонував продовжити перевірки для виявлення нелегальних мігрантів та їхньої депортації. "Після 4 липня багато людей буде повернуто назад", - заявив він. Президент також зазначив, що багато мігрантів надають неправдиву інформацію про своє життя на батьківщині для отримання притулку в США. "Вони подають заяви на притулок, і їхні претензії повністю фіктивні", - зазначив він.