Трамп підписав бюджет Пентагону, що передбачає виділення допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 28 вересня, підписав законопроект щодо фінансування оборони та цивільних відомств на 2019 рік, повідомляє агентство Reuters.

Документ дозволив уникнути "шатдауну" в США - тепер федеральний уряд зможе працювати до 7 грудня попри те, що Конгрес досі не схвалив детального бюджету державних установ.

Законопроект, зокрема, включає 675-мільярдний бюджет Пентагону. Також ним передбачене виділення 250 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні, що на 50 мільйонів більше, аніж у 2018 році.

Згідно з документом, 250 мільйонів доларів виділяються, зокрема, на "проведення військових навчань, надання військового оснащення, летальних видів озброєнь і логістичної підтримки, заміни раніше наданих озброєнь або військових товарів". Перелік видів допомоги включає також підтримку збройних і сил безпеки України розвідувальною інформацією.