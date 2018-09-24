 Трамп підписав бюджет Пентагону, що передбачає виділення допомоги Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2018

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Новини

Трамп підписав бюджет Пентагону, що передбачає виділення допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп підписав фінансовий документ, що, зокрема, передбачає виділення Україні 250 мільйонів доларів безпекової допомоги.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 28 вересня, підписав законопроект щодо фінансування оборони та цивільних відомств на 2019 рік, повідомляє агентство Reuters.

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Президент США Дональд Трамп має підписати документ до кінця поточного місяця. Бюджетом оборонного відомства передбачений і значний обсяг допомоги Україні. (27.09.2018)

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Документ дозволив уникнути "шатдауну" в США - тепер федеральний уряд зможе працювати до 7 грудня попри те, що Конгрес досі не схвалив детального бюджету державних установ. 

Законопроект, зокрема, включає 675-мільярдний бюджет Пентагону. Також ним передбачене виділення 250 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні, що на 50 мільйонів більше, аніж у 2018 році.

Згідно з документом, 250 мільйонів доларів виділяються, зокрема, на "проведення військових навчань, надання військового оснащення, летальних видів озброєнь і логістичної підтримки, заміни раніше наданих озброєнь або військових товарів". Перелік видів допомоги включає також підтримку збройних і сил безпеки України розвідувальною інформацією.

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