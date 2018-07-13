Трамп про оштрафований Google: ЄС використовує США, але це не надовго

Президент США Дональд Трамп у четвер, 19 липня, заявив, що Євросоюз "використовує" Сполучені Штати - таким чином він відреагував на новину, що ЄС наклав на корпорацію Google штраф у 4,3 мільярда євро (близько п'яти мільярдів доларів) за перешкоджання конкуренції.

"Європейський Союз щойно наклав п'ять мільярдів доларів штрафу на одну з наших найбільших компаній, Google. Вони справді використовують США, але це не надовго!", - написав Трамп у Twitter.

При цьому Трамп написав у Twitter "Я ж казав!", імовірно посилаючись на свою нещодавню заяву, що ЄС є торговельним "ворогом" США.

У ЄС звинувачують Google у перешкоджанні конкуренції та посиленні свого панівного положення серед пошукових машин. Для цього американська компанія змушувала виробників встановлювати свій пошуковик та браузер Chrome на пристрої з операційною системою Android. Android є найпоширенішою операційною системою для смартфонів - її використовують приблизно 80 відсотків мобільних пристроїв у світі. Виробники безплатно отримують це програмне забезпечення, а Google отримує прибутки від реклами.

Американська компанія не згодна із закидами ЄС і планує подавати апеляцію. При цьому, як пише Reuters, накладений на Google штраф приблизно дорівнює двотижневому прибутку компанії.

Нагадаємо, що в 2017 році у ЄС вже оштрафували Google на 2,4 мільярда євро. На той час це був рекордний штраф. Єврокомісія тоді оголосила, що інтернет-гігант зловживав монопольним становищем, просуваючи власний сервіс порівняння цін Google Shopping. До того рекордним покаранням, накладеним Єврокомісією за порушення конкуренції, була сума в 1,06 мільярда євро, на які оштрафували в 2009 році корпорацію Intel.