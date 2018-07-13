Трамп про оштрафований Google: ЄС використовує США, але це не надовго

Президент США Дональд Трамп у четвер, 19 липня, заявив, що Євросоюз "використовує" Сполучені Штати - таким чином він відреагував на новину, що ЄС наклав на корпорацію Google штраф у 4,3 мільярда євро (близько п'яти мільярдів доларів) за перешкоджання конкуренції.
"Європейський Союз щойно наклав п'ять мільярдів доларів штрафу на одну з наших найбільших компаній, Google. Вони справді використовують США, але це не надовго!", - написав Трамп у Twitter.
При цьому Трамп написав у Twitter "Я ж казав!", імовірно посилаючись на свою нещодавню заяву, що ЄС є торговельним "ворогом" США.
У ЄС звинувачують Google у перешкоджанні конкуренції та посиленні свого панівного положення серед пошукових машин. Для цього американська компанія змушувала виробників встановлювати свій пошуковик та браузер Chrome на пристрої з операційною системою Android. Android є найпоширенішою операційною системою для смартфонів - її використовують приблизно 80 відсотків мобільних пристроїв у світі. Виробники безплатно отримують це програмне забезпечення, а Google отримує прибутки від реклами.
Американська компанія не згодна із закидами ЄС і планує подавати апеляцію. При цьому, як пише Reuters, накладений на Google штраф приблизно дорівнює двотижневому прибутку компанії.
Нагадаємо, що в 2017 році у ЄС вже оштрафували Google на 2,4 мільярда євро. На той час це був рекордний штраф. Єврокомісія тоді оголосила, що інтернет-гігант зловживав монопольним становищем, просуваючи власний сервіс порівняння цін Google Shopping. До того рекордним покаранням, накладеним Єврокомісією за порушення конкуренції, була сума в 1,06 мільярда євро, на які оштрафували в 2009 році корпорацію Intel.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Сексистські нападки на Статую Свободи
Ця карикатура гамбурзького художника Леннарта Ґебеля за короткий час облетіла увесь світ. Одна з компаній Лос-Анджелеса навіть вирішила друкувати його малюнок на футболках. Художник успіхом задоволений, він переконаний - невдовзі Трамп знову щось утне і дасть новий мотив для творчості.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Мексика будує стіну для Трампа
Реагуючи на наміри Трампа побудувати стіну між Мексикою і США, художник Артуро Кемхс ініціював виставку у Музеї карикатури в Мехіко. Свої малюнки надали сотні його колег. Комічний образ Трампа дає художникам чимало приводів для творчості, каже Кемхс.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Ось це - стіна, сеньйоре Трамп!
Виставка "Tрамп: Стіна карикатур", що відкрилася у жовтні, показала ставлення мексиканців до майбутнього президента США. І не лише їхнє: до заходу долучилися також і європейські художники. В багатьох роботах - прихована нацистська символіка. Через неабияку популярність виставку подовжили до кінця року, потім експозицію продемонструють в інших країнах, зокрема, і в США.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Лаґерфельд про Трампа
"Навіть у політиці він дивиться на жінок, як торговець кіньми на свій товар", - це Карл Лаґерфельд написав про майбутнього президента США. Темна фігурка у центрі малюнка - лідерка правопопулістської "Альтернативи для Німеччини". Кажуть, що Фрауке Петрі від душі сміялась, побачивши цю карикатуру. Але перемозі Трампа вона, напевно, справді зраділа, адже він симпатизує політсилі, яку очолює Петрі.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Легендарна зачіска
Зачіска майбутнього президента США вже спровокувала чимало жартів. Кілька місяців тому мережу сколихнули світлини і відео з "ферми з вирощування перук для Трампа" у Норвегії. Насправді ж, це була звичайна трава. Зачіска Трампа непогано личить і "Борту номер один", як це собі уявляє карикатурист Марк Найт. Якщо добряче попрацювати над підписом, малюнок може стати справжнім хітом.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Жодних релігійних бар’єрів
Художник Гадо - один з навідоміших карикатуристів Африки. На прохання DW він поділився своїм враженням про вибори президента США, намалювавши карикатуру. Під час своєї передвиборної кампанії Трамп досить жорстко висловлювався про мусульман і обіцяв захистити християн. Зі словами "Я обіцяю зберегти християнський спадок" Трамп прибиває мусульманина гвіздками до хреста.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Думки про втечу: африканці залишають США
"Зважаючи на ненависть Дональда Трампа до темношкірих, ми залишимо країну. Хай робить із цим, що хоче", - сказано у підписі до карикатури. Її автор - Aбдулкареем Баба Aміну - авторитетний культурний критик, журналіст та художник з Нігерії.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Статуя Свободи хоче до Канади
Перелякана Статуя Свободи стукає в двері сусідньої Канади. Канадський карикатурист Ygreck зобразив цей символ Америки на багатьох малюнках. Більше карикатур можна побачити на його акаунті у Twitter.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
"Будь-хто може стати президентом"
Художник Lectrr родом з Бельгії - батьківщини коміксів - намалював чимало різноманітних карикатур про Трампа. Ця, наприклад, показує, як за вісім років ідея того, що "Будь-хто може стати президентом", змінилася з причини для радості на привід для розпачу.
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Агресивні графіті
Це зображення Трампа з’явилося на одній зі стін Барселони влітку 2016-го. Як і в багатьох інших країнах, в Іспанії також були шоковані неочікуваним успіхом республіканця на виборах. Колумніст газети "El Pais" Aндреа Ріцці написав: "Після блискавичного зльоту нью-йоркського магната у половини планети відібрало мову".
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Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози
Купа лайна
Купа лайна, навколо якої літають мухи - таким побачив кандидата на посаду президента США Дональда Трампа до його номінації вуличний художник Hanksy. "Портрет" з’явився у серпні 2015 року на одній зі стін відомої торгівельної вулиці Орчард стріт у Нью-Йорку.
Автор: Сільке Вюнш, Ольга Войтович