 Трамп про оштрафований Google: ЄС використовує США, але це не надовго | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2018

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Новини

Трамп про оштрафований Google: ЄС використовує США, але це не надовго

На думку президента США Дональда Трампа, Євросоюз наживається на американських компаніях. Утім, глава Білого дому впевнений, що ситуація невдовзі зміниться.

Трамп вважає, що Європа наживається за рахунок Google

Трамп вважає, що Європа "наживається" за рахунок Google

Президент США Дональд Трамп у четвер, 19 липня, заявив, що Євросоюз "використовує" Сполучені Штати - таким чином він відреагував на новину, що ЄС наклав на корпорацію Google штраф у 4,3 мільярда євро (близько п'яти мільярдів доларів) за перешкоджання конкуренції. 

"Європейський Союз щойно наклав п'ять мільярдів доларів штрафу на одну з наших найбільших компаній, Google. Вони справді використовують США, але це не надовго!", - написав Трамп у Twitter.

DW.COM

ЄС оштрафував Google на мільярди доларів. Критики вбачатимуть у цьому удар проти США. Однак це неправда, пише Бернд Ріґерт. (19.07.2018)

Google має сплатити рекордний штраф у 4,3 мільярда євро за перешкоджання конкуренції, оголосили в Єврокомісії. Інтернет-компанії також дали 90 днів, щоб виправити ситуацію. (18.07.2018)

При цьому Трамп написав у Twitter "Я ж казав!", імовірно посилаючись на свою нещодавню заяву, що ЄС є торговельним "ворогом" США.

У ЄС звинувачують Google у перешкоджанні конкуренції та посиленні свого панівного положення серед пошукових машин. Для цього американська компанія змушувала виробників встановлювати свій пошуковик та браузер Chrome на пристрої з операційною системою Android. Android є найпоширенішою операційною системою для смартфонів - її використовують приблизно 80 відсотків мобільних пристроїв у світі. Виробники безплатно отримують це програмне забезпечення, а Google отримує прибутки від реклами.

Американська компанія не згодна із закидами ЄС і планує подавати апеляцію. При цьому, як пише Reuters, накладений на Google штраф приблизно дорівнює двотижневому прибутку компанії.

Нагадаємо, що в 2017 році  у ЄС вже оштрафували Google на 2,4 мільярда євро. На той час це був рекордний штраф. Єврокомісія тоді оголосила, що інтернет-гігант зловживав монопольним становищем, просуваючи власний сервіс порівняння цін Google Shopping. До того рекордним покаранням, накладеним Єврокомісією за порушення конкуренції, була сума в 1,06 мільярда євро, на які оштрафували в 2009 році корпорацію Intel.

  • Ця карикатура гамбурзького художника Леннарта Ґебеля за короткий час облетіла увесь світ. Одна з компаній Лос-Анджелеса навіть вирішила друкувати його малюнок на футболках. Художник успіхом задоволений, він переконаний - невдовзі Трамп знову щось утне і дасть новий мотив для творчості.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Сексистські нападки на Статую Свободи

    Ця карикатура гамбурзького художника Леннарта Ґебеля за короткий час облетіла увесь світ. Одна з компаній Лос-Анджелеса навіть вирішила друкувати його малюнок на футболках. Художник успіхом задоволений, він переконаний - невдовзі Трамп знову щось утне і дасть новий мотив для творчості.

  • Реагуючи на наміри Трампа побудувати стіну між Мексикою і США, художник Артуро Кемхс ініціював виставку у Музеї карикатури в Мехіко. Свої малюнки надали сотні його колег. Комічний образ Трампа дає комікам чимало приводів для творчості, каже Кемхс.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Мексика будує стіну для Трампа

    Реагуючи на наміри Трампа побудувати стіну між Мексикою і США, художник Артуро Кемхс ініціював виставку у Музеї карикатури в Мехіко. Свої малюнки надали сотні його колег. Комічний образ Трампа дає художникам чимало приводів для творчості, каже Кемхс.

  • Виставка Tрамп: Стіна карикатур, що відкрилася у жовтні, показала ставлення мексиканців до майбутнього президента США. І не лише їхнє: до заходу долучилися також і європейські художники. В багатьох роботах - прихована нацистська символіка. Через неабияку популярність виставку подовжили до кінця року, потім експозицію продемонструють в інших країнах, зокрема, і в США.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Ось це - стіна, сеньйоре Трамп!

    Виставка "Tрамп: Стіна карикатур", що відкрилася у жовтні, показала ставлення мексиканців до майбутнього президента США. І не лише їхнє: до заходу долучилися також і європейські художники. В багатьох роботах - прихована нацистська символіка. Через неабияку популярність виставку подовжили до кінця року, потім експозицію продемонструють в інших країнах, зокрема, і в США.

  • Навіть у політиці він дивиться на жінок, як торговець кіньми на свій товар, - це Карл Лаґерфельд написав про майбутнього президента США. Темна фігурка у центрі малюнка - лідерка правопопулістської Альтернативи для Німеччини. Кажуть, що Фрауке Петрі від душі сміялась, побачивши цю карикатуру. Але перемозі Трампа вона, напевно, справді зраділа, адже він симпатизує політсилі, яку очолює Петрі.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Лаґерфельд про Трампа

    "Навіть у політиці він дивиться на жінок, як торговець кіньми на свій товар", - це Карл Лаґерфельд написав про майбутнього президента США. Темна фігурка у центрі малюнка - лідерка правопопулістської "Альтернативи для Німеччини". Кажуть, що Фрауке Петрі від душі сміялась, побачивши цю карикатуру. Але перемозі Трампа вона, напевно, справді зраділа, адже він симпатизує політсилі, яку очолює Петрі.

  • Зачіска майбутнього президента США вже спровокувала чимало жартів. Кілька місяців тому мережу сколихнули світлини і відео з ферми з вирощування перук для Трампа у Норвегії. Насправді ж, це була звичайна трава. Зачіска Трампа непогано личить і Борту номер один, як це собі уявляє карикатурист Марк Найт. Якщо добряче попрацювати над підписом, малюнок може стати справжнім хітом.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Легендарна зачіска

    Зачіска майбутнього президента США вже спровокувала чимало жартів. Кілька місяців тому мережу сколихнули світлини і відео з "ферми з вирощування перук для Трампа" у Норвегії. Насправді ж, це була звичайна трава. Зачіска Трампа непогано личить і "Борту номер один", як це собі уявляє карикатурист Марк Найт. Якщо добряче попрацювати над підписом, малюнок може стати справжнім хітом.

  • Художник Гадо - один з навідоміших карикатуристів Африки. На прохання DW він поділився своїм враженням про вибори президента США, намалювавши карикатуру. Під час своєї передвиборної кампанії Трамп досить жорстко висловлювався про мусульман і обіцяв захистити християн. Зі словами Я обіцяю зберегти християнський спадок Трамп прибиває мусульманина гвіздками до хреста.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Жодних релігійних бар’єрів

    Художник Гадо - один з навідоміших карикатуристів Африки. На прохання DW він поділився своїм враженням про вибори президента США, намалювавши карикатуру. Під час своєї передвиборної кампанії Трамп досить жорстко висловлювався про мусульман і обіцяв захистити християн. Зі словами "Я обіцяю зберегти християнський спадок" Трамп прибиває мусульманина гвіздками до хреста.

  • Зважаючи на ненависть Дональда Трампа до темношкірих, ми залишимо країну. Хай робить із цим, що хоче, - сказано у підписі до карикатури. Її автор - Aбдулкареем Баба Aміну - авторитетний культурний критик, журналіст та художник з Нігерії.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Думки про втечу: африканці залишають США

    "Зважаючи на ненависть Дональда Трампа до темношкірих, ми залишимо країну. Хай робить із цим, що хоче", - сказано у підписі до карикатури. Її автор - Aбдулкареем Баба Aміну - авторитетний культурний критик, журналіст та художник з Нігерії.

  • Перелякана Статуя Свободи стукає в двері сусідньої Канади. Канадський карикатурист Ygreck зобразив цей символ Америки на багатьох малюнках. Більше карикатур можна побачити на його акаунті у Twitter.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Статуя Свободи хоче до Канади

    Перелякана Статуя Свободи стукає в двері сусідньої Канади. Канадський карикатурист Ygreck зобразив цей символ Америки на багатьох малюнках. Більше карикатур можна побачити на його акаунті у Twitter.

  • Художник Lectrr родом з Бельгії - батьківщини коміксів - намалював чимало різноманітних карикатур про Трампа. Ця, наприклад, показує, як за вісім років ідея того, що Будь-хто може стати президентом, змінилася з причини для радості на привід для розпачу.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    "Будь-хто може стати президентом"

    Художник Lectrr родом з Бельгії - батьківщини коміксів - намалював чимало різноманітних карикатур про Трампа. Ця, наприклад, показує, як за вісім років ідея того, що "Будь-хто може стати президентом", змінилася з причини для радості на привід для розпачу.

  • Це зображення Трампа з’явилося на одній зі стін Барселони влітку 2016-го. Як і в багатьох інших країнах, в Іспанії також були шоковані неочікуваним успіхом республіканця на виборах. Колумніст газети El Pais Aндреа Ріцці написав: Після блискавичного зльоту нью-йоркського магната у половини планети відібрало мову.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Агресивні графіті

    Це зображення Трампа з’явилося на одній зі стін Барселони влітку 2016-го. Як і в багатьох інших країнах, в Іспанії також були шоковані неочікуваним успіхом республіканця на виборах. Колумніст газети "El Pais" Aндреа Ріцці написав: "Після блискавичного зльоту нью-йоркського магната у половини планети відібрало мову".

  • Купа лайна, навколо якої літають мухи - таким побачив кандидата на посаду президента США Дональда Трампа до його номінації вуличний художник Hanksy. Портрет з’явився у серпні 2015 року на одній зі стін відомої торгівельної вулиці Орчард стріт у Нью-Йорку.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Купа лайна

    Купа лайна, навколо якої літають мухи - таким побачив кандидата на посаду президента США Дональда Трампа до його номінації вуличний художник Hanksy. "Портрет" з’явився у серпні 2015 року на одній зі стін відомої торгівельної вулиці Орчард стріт у Нью-Йорку.

    Автор: Сільке Вюнш, Ольга Войтович


DW.COM

Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

Дональд Трамп протягом передвиборної кампанії дав художникам чимало приводів для творчості. Найпопулярніші карикатури - у добірці DW.  (16.11.2016)  

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