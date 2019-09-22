Трамп проти Байдена: український компромат

У Сполучених Штатах набирає обертів скандал навколо телефонної розмови президента США Дональда Трампа і глави української держави Володимира Зеленського, яка відбулася ще у липні. Трамп, як повідомила низка американських видань з посиланням на свої джерела у спецслужбах, у розмові з Зеленським наполягав на тому, щоби нова влада у Києві ініціювала розслідування причетності Хантера Байдена - сина ексвіцепрезидента США і головного конкурента Трампа на президентських виборах наступного року - до "можливої корупції" в Україні. За даними The Wall Street Journal, Трамп згадував Байдена у розмові з Зеленським вісім разів.

Демократи у Конгресі вимагаютьоприлюднити стенограму розмови Трампа і Зеленськогоі звинувачують господаря Білого дому у неприпустимому втручанні у роботу правоохоронних органів у політичних цілях. Джо Байден заявив, що "залякування" президента іншої країни у розмові є "порушенням будь-яких форм". Американські ЗМІ припускають, що президент США шантажував українського колегу вимогою розслідувати можливі порушення з боку сина Байдена, погрожуючи скоротити військову допомогу Україні.

Джо Байден вважає інтерес до роботи його сина в Україні політично мотивованим

22 вересня Дональд Трамп підтвердив, що у розмові з Зеленським йшлося і про сина Байдена.

Репутаційні ризики роботи Байдена-молодшого в Україні

Навесні 2014 року, за лічені місяці після втечі з України експрезидента Віктора Януковича і його оточення, Хантер Байден увійшов до ради директорів компанії Burisma - найбільшої приватної газовидобувної компанії України, що контролює близько третини видобутку газу в країні. Власник цієї компанії приховувався за заплутаною мережею офшорних фірм. Однак вже невдовзі після призначення Байдена офіційно підтвердилися припущення ЗМІ про те, що фірма належить близькому соратнику Януковича Миколі Злочевському. Будучи спершу головою Державного комітету природних ресурсів, а згодом міністром екології та природних ресурсів України, Злочевський мав вирішальний вплив на видачу державних ліцензій на видобуток газу. Після втечі Януковича з країни з’ясувалося, що саме Злочевський через офшори є власником компанії Burisma, яка за роки Януковича і Ко при владі отримала численні ліцензії на видобуток.

Утім, коли навесні 2014 року ЄС і Сполучені Штати на прохання нової влади у Києві запровадили персональні санкції проти Віктора Януковича і його оточення, у пропозиціях внесення до списку, поданому українською стороною до Брюсселя і Вашингтона, Миколи Злочевського не було. Навпаки - бізнес Burisma продовжував йти вгору, а у раді директорів компанії з'явилися такі імениті люди, як екс-президент Польщі Олександр Квасневський і син тогочасного віцепрезидента США Джо Байдена Хантер.

Розслідування у Лондоні

Тим не менше, у квітні 2014 року правоохоронні органи Великобританії заморозили рахунки у цій країні, що належали офшорним фірмам, підконтрольним Миколі Злочевському за підозрою у відмиванні грошей. Починаючи з літа 2013 року, йдеться у документах Центрального кримінального суду у Лондоні, на рахунки фірм Злочевського у Великобританії було переказано 35 мільйонів доларів. У тому числі 20 мільйонів були отримані від латвійської фірми одіозного "младоолігарха" Сергія Курченка, якого українські ЗМІ називають "гаманцем Януковича". Як випливає з українських судових документів, оприлюднених в реєстрі судових рішень, гроші на рахунках компаній Курченка, які опинилися згодом на рахунках Злочевського в Англії, були, вочевидь, отримані від шахрайських операцій зі зрідженим газом державних компаній. Сергій Курченко досі залишається єдиною людиною з близького оточення Віктора Януковича, з якої рішенням судів до українського бюджету були повернуті мільярди гривень коштів, що їх було визнано вкраденими у держави.

Утім, мільйони на британських рахунках Миколи Злочевського були розморожені після того, як 2 грудня 2014 року генеральний прокурор Віталій Ярема написав колегам у Лондоні, що Злочевський не є підозрюваним у жодному кримінальному провадженні. При цьому, як випливає із судових документів, лише трьома тижнями пізніше щодо Злочевського таки було складено повідомлення про підозру у незаконному збагаченні. Однак його так і не було вручено, оскільки підозрюваний перебував у розшуку. Адвокати Злочевського відкидали звинувачення на його адресу, заявляючи, що кошти, переказані до Великобританії, не мали злочинного походження.

Хантер Байден (ліворуч) і його батько, кандидат у президенти США Джо Байден

Небезпека для Хантера Байдена?

У липні 2016 року генпрокурор Юрій Луценко заявив про викриття злочинної схеми з використанням фіктивних фірм, внаслідок якої Микола Злочевський, починаючи з 2014 року, завдав державі збитків на понад мільярд гривень, недоплативши податки. Злочинна схема, про яку заявив Луценко, припадає саме на період роботи у Burisma Хантера Байдена, що може бути потенційно цікаво політичним конкурентам у США як компромат. Луценко в інтерв'ю українським ЗМІ повідомив, що члени спостережної ради Burisma, включно з Хантером Байденом, отримали за відповідний період 17 мільйонів доларів зарплатні. Утім, за словами ексгенпрокурора, це ще не означає, що вони знали про "темне походження" цих грошей, яке недоведене.

Це питання, вочевидь, зрештою втратило актуальність: за кілька місяців після гучних заяв Луценка про "схему Злрчевського" провадження було закрите. Злочевський просто доплатив до бюджету 180 мільйонів гривень податків.

PR-наступ Злочевського і реанімація його справи

Після закриття кримінальних проваджень Микола Злочевський почав більш активно вкладатися у міжнародні іміджеві проекти, спонсором яких була Burisma. Зокрема, у травні 2019 року компанія Злочевського провела у Монако міжнародний енергетичний форум, який відкрив принц Монако Альтер ІІ. З промовами виступали діюча президентка Хорватії, експрезидент Болгарії, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, експрезидент Польщі Олександр Квасневський - член ради директорів Burisma та інші імениті іноземні політики. Натомість син колишнього віцепрезидента США Хантер Байден на той час уже припинив роботу у Burisma.

Тим часом генпрокурор Юрій Луценко у травні 2019 року, незадовго до свого звільнення, заявив, що планує "реанімувати" справу про виведені Злочевським до Великобританії гроші. Як саме планував кваліфікувати цю справу генпрокурор, незрозуміло. Адже стаття кримінального кодексу "незаконне збагачення", за якою раніше розслідувалася справа, кількома місяцями раніше була визнана Конституційним судом України такою, що не відповідає Основному закону. Заява Луценка пролунала невдовзі після того, як Джо Байден оголосив, що балотуватиметься у президенти США. На той час американські ЗМІ вже анонсували візит до Києва візит адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, який, зокрема, цікавився долею кримінального провадження щодо Burisma.

Тим часом про долю проваджень щодо Миколи Злочевського після зміни влади в Україні і призначення нового генпрокурора поки нічого невідомо.