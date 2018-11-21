 Трамп просить Верховний суд заборонити низці трансгендерів службу в армії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2018

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Новини

Трамп просить Верховний суд заборонити низці трансгендерів службу в армії

Від суддів Верховного суду адміністрація Дональда Трампа хоче домогтися втручання в деякі рішення судів нижчих інстанцій, котрі блокують політику Білого дому на обмеження прав трансгендерів.

Армія США

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа й надалі дотримується курсу на заборону служби в армії США для деяких категорій трансгендерів. Мова йде про людей, які страждають на гендерну дисфорію - стан, коли людина не може повністю визначити свій гендерний статус чоловіка чи жінки. Увечері п'ятниці, 23 листопада, Білий дім звернувся до Верховного суду США з проханням переглянути рішення нижчих інстанцій щодо права окремих трансгендерів служити в армії.

Йдеться про щонайменше три випадки, які розглядалися в судах. Тоді судді вирішували всупереч виданим раніше розпорядженням уряду США. У цих випадках судді нижчих інстанцій вказували на те, що ці розпорядження - не більше, ніж дискримінація, котра не має нічого спільного з боєздатністю армії та ефективною роботою силових структур.

Раніше керівництво Пентагону та міністерства внутрішньої безпеки висловлювало побоювання, що військові з гендерною дисфорією, "становлять істотний ризик для боєздатності та ефективності роботи", цитує інформагенція dpa. У березні цього року Трамп заявив, що підтримуватиме план міністра оборони Джеймса Меттіса щодо заборони служби в армії для таких громадян, нагадує агенція новин Reuters.

Нагадаємо, Трамп доручив Пентагону відновити скасовано Бараком Обамою 2016 року норму про заборону на службу в армії людей, котрі бажають змінити стать. Однак згодом кілька судових інстанцій заблокували ці обмеження.

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Визнання "третьої статі" в Німеччині - перший крок у боротьбі за права інтерсексуалів (10.11.2017)

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Рішення Дональда Трампа про заборону трансгендерам служити в армії має проаналізувати комісія, однак ті, хто вже служить, можуть продовжувати свою роботу, запевнив міністр оборони США Джеймс Меттіс. (30.08.2017)

Керівництво США запровадило нові заборони для служби трансгендерів в армії. Допуск їх до військової служби в Білому домі вважають "істотним ризиком". (24.03.2018)

Рішенням суду у Вашингтоні скасовано указ Дональда Трампа про заборону трансгендерам служити в армії. У Пентагоні заявили, що діятимуть згідно з рішенням суду. (12.12.2017)

Пентагон не зможе приймати трансгендерів на службу в армію й оплачувати їм процедури зі зміни статі. Нова норма набуде чинності в березні 2018 року. (26.08.2017)

Аудіо й відео до теми

Визнання "третьої статі" в Німеччині - перший крок у боротьбі за права інтерсексуалів (10.11.2017)  

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