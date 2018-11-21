Трамп просить Верховний суд заборонити низці трансгендерів службу в армії

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа й надалі дотримується курсу на заборону служби в армії США для деяких категорій трансгендерів. Мова йде про людей, які страждають на гендерну дисфорію - стан, коли людина не може повністю визначити свій гендерний статус чоловіка чи жінки. Увечері п'ятниці, 23 листопада, Білий дім звернувся до Верховного суду США з проханням переглянути рішення нижчих інстанцій щодо права окремих трансгендерів служити в армії.

Йдеться про щонайменше три випадки, які розглядалися в судах. Тоді судді вирішували всупереч виданим раніше розпорядженням уряду США. У цих випадках судді нижчих інстанцій вказували на те, що ці розпорядження - не більше, ніж дискримінація, котра не має нічого спільного з боєздатністю армії та ефективною роботою силових структур.

Раніше керівництво Пентагону та міністерства внутрішньої безпеки висловлювало побоювання, що військові з гендерною дисфорією, "становлять істотний ризик для боєздатності та ефективності роботи", цитує інформагенція dpa. У березні цього року Трамп заявив, що підтримуватиме план міністра оборони Джеймса Меттіса щодо заборони служби в армії для таких громадян, нагадує агенція новин Reuters.

Нагадаємо, Трамп доручив Пентагону відновити скасовано Бараком Обамою 2016 року норму про заборону на службу в армії людей, котрі бажають змінити стать. Однак згодом кілька судових інстанцій заблокували ці обмеження.