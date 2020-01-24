 Трамп пропонує Китаю допомогу у боротьбі з коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2020

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Новини

Трамп пропонує Китаю допомогу у боротьбі з коронавірусом

Вашингтон пропонує Пекіну допомогу у боротьбі з поширенням вірусу 2019-nCoV, заявив президент США. Тим часом в китайській столиці зафіксована перша смерть внаслідок нової хвороби.

Трамп хоче допомогти Китаю у боротьбі з новим вірусом

Трамп хоче допомогти Китаю у боротьбі з новим вірусом

Президент США Дональд Трамп запропонував главі КНР Сі Цзіньпіну допомогу в боротьбі проти поширення коронавірусу 2019-nCoV, через який в країні померло вже понад 80 людей. "Ми запропонували Китаю і главі Сі будь-яку допомогу, яка може бути необхідна. У нас є надзвичайні експерти", - написав американський президент у Twitter у понеділок, 27 січня.

Тим часом колишній віцепрезидент США Джо Байден заявив, що Трамп не здатен захистити від вірусу навіть США. "Продемонстровані невдалі судження Трампа і його неодноразове неприйняття наукових висновків роблять його гіршою людиною для того, щоб очолити нашу країну під час глобального виклику в галузі охорони здоров'я", - написав Байден у статті, опублікованій в газеті USA Today.

"Хвороби не зупиняються на кордонах. Їм не можна перекрити шлях, збудувавши стіну. Ми не можемо залишатися в безпеці, не допомагаючи іншим бути в безпеці", - додав Байден.

Тим часом стало відомо про першого померлого від коронавірусу в Пекіні. Як повідомив телеканал CCTV, ним став 50-річний чоловік, який раніше повернувся з подорожі до міста Ухань, в якому почалась епідемія. Минулого тижня він звернувся до лікарні із симптомами нової хвороби, а через тиждень його стан погіршився і чоловік помер.

DW.COM

Через помилку співробітників раніше Всесвітня організація охорони здоров'я оцінювала рівень загрози поширення коронавірусу 2019-nCoV на світовому рівні як "помірний". Тепер ризик підвищений до "високого рівня". (27.01.2020)

У світі продовжують виявляти нові випадки захворювання. Зокрема, вісім хворих виявлені в Гонконгу, п'ять - у Макао, чотири - на Тайвані. В Таїланді зафіксовано сім випадків захворювання, в Австралії - п'ять, в Сингапурі - чотири , по три - в Японії, США, Малайзії та Франції, два - у В'єтнамі, один - у Непалі. Також надходять повідомлення про двох хворих у Канаді та перший випадок у Шрі-Ланці.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози поширення на глобальному рівні коронавірусу 2019-nCoV. "Дуже високий рівень загрози - в Китаї, високий - на регіональному рівні, високий - на світовому", - йдеться в доповіді організації.

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Китайці за тиждень збудують лікарню для заражених коронавірусом (24.01.2020)

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