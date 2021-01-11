Трамп прокоментував плани ініціювати його імпічмент

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп різко розкритикував ініційований Демократичною партією розгляд у Конгресі резолюції про оголошення йому імпічменту. У виголошеному в вівторок, 12 січня, поблизу Вашингтона коментарі щодо ініціативи Демпартії, Трамп назвав ці плани демократів "абсолютно сміховинними" й "небезпечними" для країни, цитує агенція новин dpa.

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Крім того, американський президент розцінив цей задум як "продовження найбільшого в історії політики полювання на відьом". Водночас Трамп застеріг, що плани демократів домогтися його імпічменту можуть спровокувати "неймовірний гнів", хоч і наголосив, що він "не хоче насильства".

Говорячи про свою промову до своїх прихильників, що передувала їхньому штурмові Капітолія, Трамп заявив, що його слова були "абсолютно доречними".

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Нагадаємо, 11 січня демократи ініціювали в Палаті представників Конгресу США розгляд резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа, попри те, що термін його повноважень спливає 20 січня цього року. Демократи звинувачують Трампа в підбурюванні до заколоту, зокрема, в тому, що в виголошеній промові він під'юджував своїх прихильників штурмувати Капітолій. Це - вже друга спроба Демпартії домогтися імпічменту Трампа.

Хоч демократи й контролюють Палату представників і можуть проголосувати за резолюцію щодо імпічменту, але останнє слово тут за Сенатом, де для ухвалення імпічменту потрібно не менше двох третин голосів, тож тут не обійтися без голосів республіканців. Як повідомлялося, Палата представників може проголосувати за процедуру імпічменту вже цієї середи, 13 січня.

Також напередодні законодавці-демократи підготували зверненнядо віце-президента США Майка Пенса скликати вищих посадовців адміністрації Трампа задля того, щоб оголосити його неспроможним виконувати повноваження глави держави. В такому разі віце-президент перебрав би на себе керівництво державою. Утім, оглядачі сумніваються, що Пенс піде на це. Голосування щодо цього документа очікується у вівторок увечері, 12 січня (у ніч на середу за київським часом).