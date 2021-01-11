Трамп прокоментував плани ініціювати його імпічмент

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп різко розкритикував ініційований Демократичною партією розгляд у Конгресі резолюції про оголошення йому імпічменту. У виголошеному в вівторок, 12 січня, поблизу Вашингтона коментарі щодо ініціативи Демпартії, Трамп назвав ці плани демократів "абсолютно сміховинними" й "небезпечними" для країни, цитує агенція новин dpa.
Читайте також: Друга спроба імпічменту: ціна питання для президента Трампа
Крім того, американський президент розцінив цей задум як "продовження найбільшого в історії політики полювання на відьом". Водночас Трамп застеріг, що плани демократів домогтися його імпічменту можуть спровокувати "неймовірний гнів", хоч і наголосив, що він "не хоче насильства".
Говорячи про свою промову до своїх прихильників, що передувала їхньому штурмові Капітолія, Трамп заявив, що його слова були "абсолютно доречними".
Читайте також: Коментар: Дональде Трамп, геть із політики!
Нагадаємо, 11 січня демократи ініціювали в Палаті представників Конгресу США розгляд резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа, попри те, що термін його повноважень спливає 20 січня цього року. Демократи звинувачують Трампа в підбурюванні до заколоту, зокрема, в тому, що в виголошеній промові він під'юджував своїх прихильників штурмувати Капітолій. Це - вже друга спроба Демпартії домогтися імпічменту Трампа.
Хоч демократи й контролюють Палату представників і можуть проголосувати за резолюцію щодо імпічменту, але останнє слово тут за Сенатом, де для ухвалення імпічменту потрібно не менше двох третин голосів, тож тут не обійтися без голосів республіканців. Як повідомлялося, Палата представників може проголосувати за процедуру імпічменту вже цієї середи, 13 січня.
Також напередодні законодавці-демократи підготували зверненнядо віце-президента США Майка Пенса скликати вищих посадовців адміністрації Трампа задля того, щоб оголосити його неспроможним виконувати повноваження глави держави. В такому разі віце-президент перебрав би на себе керівництво державою. Утім, оглядачі сумніваються, що Пенс піде на це. Голосування щодо цього документа очікується у вівторок увечері, 12 січня (у ніч на середу за київським часом).
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Мітинг прихильників Трампа
На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Буря насувається
Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перші зіткнення
Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Заслабкий кордон
Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перед пленарним залом
Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Захист останнього оплоту
Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перший проривається всередину
Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Пістолети напоготові
Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Під прикриттям
Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Прихильники Трампа в офісах конгресменів
Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Вандалізм у стінах Капітолія
Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом
Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.
-
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії
Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.
Автор: Олександр Голубов