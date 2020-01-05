 Трамп пригрозив Ірану новими санкціями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2020

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Новини

Трамп пригрозив Ірану новими санкціями

Президент США анонсував нові санкції щодо Ірану після ударів по американських базах в Іраку. Дональд Трамп заявив, що Тегеран ніколи не зможе отримати ядерну зброю за його президентства.

Дональд Трамп під час звернення до нації 8 січня 2020 року

Дональд Трамп під час звернення до нації 8 січня 2020 року

США запровадять щодо Ірану нові економічні санкції, заявив президент США Дональд Трамп у середу, 8 січня, після іранських ударів по американських базах в Іраку. У зверненні до нації глава Білого дому наголосив, що нові "потужні санкції" діятимуть доти, доки Іран не відмовиться від своїх ядерних амбіцій і не припинить свою підтримку тероризму.

Трамп наголосив, що поки він є президентом США, "Іран ніколи не отримає ядерну зброю". На думку очільника Білого дому, Вашингтон "надто довго толерував дестабілізуючу поведінку Ірану на Близькому Сході".

Президент США додав, що "Іран, схоже, відступив" і закликав Тегеран до співпраці. Однак, як наголосив Трамп, американські військові готові до будь-якого подальшого розвитку подій.

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У відповідь на ліквідацію генерала Сулеймані Іран здійснив серію ракетних ударів по військових базах із американськими військовими у Іраку. (08.01.2020)

Крім того, американський президент закликав Францію, Великобританію, Німеччину, Росію та Китай вийти "з того, що лишилося" від ядерної угоди з Іраном, та закликав НАТО більше залучитись до вирішення ситуації на Близькому Сході. 

Нагадаємо, у ніч на 8 січня Іран завдав зі своєї території удару більш ніж десятком ракет по двох військових базах у Іраку, на яких перебували військові США та інших країн антитерористичної коаліції. У Єврокомісії засудили іранську ракетну атаку і запросили голову МЗС Ірану до Брюсселя.

Відповідальність за удари взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Атака відбулася після поховання іранського генерала Касема Сулеймані, командувача спецпідрозділу КВІР "Аль-Кудс", який загинув внаслідок американського ракетного удару. В Ірані у відповідь оголосили про подальший вихід з "ядерної угоди" і анонсували удари відплати по об'єктах США та Ізраїлю.

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