 Трамп пригрозив Китаю та Росії збільшенням ядерної потуги США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп пригрозив Китаю та Росії збільшенням ядерної потуги США

Дональд Трамп обіцяє повернутися до розбудови ядерного арсеналу США. Цей крок спрямований зокрема проти Китаю та Росії.

Дональд Трамп

Дональд Трамп обіцяє, що ніхто не наблизиться до США за потужністю ядерного арсеналу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові розбудовувати свій ядерний арсенал після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД), що вже викликало занепокоєння стосовно стану глобальної безпеки. "Поки люди не прийдуть до тями, ми будемо розвивати (ядерний арсенал. - Ред.)", - сказав він у понеділок, 22 жовтня, та наголосив, що це треба було почати "роки тому", цитує агентство AFP.

DW.COM

Європейські партнери США стурбовані рішенням Трампа вийти з договору про РСМД. В ЄС закликають Вашингтон продовжити діалог з Росією. (22.10.2018)

Китай не схвалює вихід США з договору про ракети середньої та меншої дальності. Радник Трампа тим часом розпочинає візит до Москви, угода про РСМД - одна з тем переговорів. (22.10.2018)

"Це погроза кому хочете. І Китаю. І Росії", - сказав Трамп. Поки ті, хто теж хочуть грати в ядерну "гру" не отямляться, "не буде нікого, хто хоч трохи наблизиться до нас" за обсягами ядерної зброї, зазначив президент США.

Вашингтон, нагадаємо, звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.

Ядерні арсенали країн світу

Також за темою

John Bolton

Болтон у Москві: Переговори про ракетний договір триватимуть 22.10.2018

США продовжать обговорювати з Росією та іншими сторонами питання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, повідомив у Москві радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

Deutschland Pershing-II Rakten - USA will INF-Vertrag aufkündigen

Що означає договір про ліквідацію ракет між США і Росією? 22.10.2018

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) з Росією. DW аналізує контроль над ядерними озброєннями та його значення.

Moskau Roter Platz Kreml

Москва вимагає від Вашингтона пояснень щодо виходу з ракетного договору 21.10.2018

Росія очікує пояснень з боку США через їхній план вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Це питання Володимир Путін має обговорити з Джоном Болтоном.

Реклама

Докладно

Цей імпровізований меморіал Небесної сотні активісти готові тимчасово перенести заради слідчого експерименту. Однак бюрократія створює інші завади

Хто блокує завершення слідства щодо розстрілу Небесної Сотні

Слідчий експеримент з розстрілу часників Євромайдану блокується бюрократичною тяганиною 

default

Бюджетний "пиріг" України

Яким він буде у виборчому 2019-му? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  