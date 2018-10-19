Трамп пригрозив Китаю та Росії збільшенням ядерної потуги США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові розбудовувати свій ядерний арсенал після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД), що вже викликало занепокоєння стосовно стану глобальної безпеки. "Поки люди не прийдуть до тями, ми будемо розвивати (ядерний арсенал. - Ред.)", - сказав він у понеділок, 22 жовтня, та наголосив, що це треба було почати "роки тому", цитує агентство AFP.

"Це погроза кому хочете. І Китаю. І Росії", - сказав Трамп. Поки ті, хто теж хочуть грати в ядерну "гру" не отямляться, "не буде нікого, хто хоч трохи наблизиться до нас" за обсягами ядерної зброї, зазначив президент США.

Вашингтон, нагадаємо, звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.