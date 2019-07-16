 Трамп привітав Зеленського з перемогою ″Слуги народу″ на виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2019

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Новини

Трамп привітав Зеленського з перемогою "Слуги народу" на виборах

Президенти США та України провели телефонну розмову. Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з "упевненою" перемогою "Слуги народу" на парламентських виборах, заявили в офісі глави української держави.

Володимир Зеленський (ліворуч) поспілкувався з Дональдом Трампом телефоном

Володимир Зеленський (ліворуч) поспілкувався з Дональдом Трампом телефоном

Американський президент Дональд Трамп у четвер, 25 липня, привітав президента України Володимира Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах. "Президент США привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів і Володимира Зеленського - з упевненою перемогою партії "Слуга Народу", - йдеться у повідомленні на сайті українського президента. 

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Під прапорами "Слуги народу" до Верховної Ради обралися чимало представників партії "Укроп", яку відкрито підтримує і фінансує олігарх Ігор Коломойський. (24.07.2019)

Пропрезидентська партія "Слуга народу" у новій Верховній Раді матиме абсолютну більшість. Про секрети успіху партії та особливості виборчої кампанії DW поговорила з Ольгою Айвазовською з громадянської мережі "Опора". (25.07.2019)

Як зазначається, Трамп висловив переконання, що "оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США". Крім того, американський президент підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України та готовність Вашингтона сприяти реформам в Україні.

Своєю чергою Володимир Зеленський подякував Трампу за "лідерство США у збереженні та посиленні санкційного тиску на Росію". "Президенти домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час візиту Володимира Зеленського до США", - зазначили в офісі українського президента.

Нагадаємо, у четвер Центральна виборча комісія опрацювала 99,76 відсотка протоколів за результатами дострокових парламентських виборів, що відбулись 21 липня. За цими даними, партія "Слуга народу" набирає 43,17 відсотка голосів, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя" з 13,02 відсотка, на третьому - ВО "Батьківщина" з 8,18 відсотка. На четвертому місці залишається партія "Євросолідарність" - 8,11 відсотка, на п'ятому місці - партія "Голос" з 5,83 відсотка голосів. Решта партій не долають п'ятивідсотковий бар'єр. Кандидати від "Слуги народу" також перемогли у більшості мажоритарних округів, що дозволить пропрезидентській партії одноосібно сформувати більшість у Верховній Раді.  

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