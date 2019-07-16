Трамп привітав Зеленського з перемогою "Слуги народу" на виборах

Американський президент Дональд Трамп у четвер, 25 липня, привітав президента України Володимира Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах. "Президент США привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів і Володимира Зеленського - з упевненою перемогою партії "Слуга Народу", - йдеться у повідомленні на сайті українського президента.

Як зазначається, Трамп висловив переконання, що "оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США". Крім того, американський президент підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України та готовність Вашингтона сприяти реформам в Україні.

Своєю чергою Володимир Зеленський подякував Трампу за "лідерство США у збереженні та посиленні санкційного тиску на Росію". "Президенти домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час візиту Володимира Зеленського до США", - зазначили в офісі українського президента.

Нагадаємо, у четвер Центральна виборча комісія опрацювала 99,76 відсотка протоколів за результатами дострокових парламентських виборів, що відбулись 21 липня. За цими даними, партія "Слуга народу" набирає 43,17 відсотка голосів, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя" з 13,02 відсотка, на третьому - ВО "Батьківщина" з 8,18 відсотка. На четвертому місці залишається партія "Євросолідарність" - 8,11 відсотка, на п'ятому місці - партія "Голос" з 5,83 відсотка голосів. Решта партій не долають п'ятивідсотковий бар'єр. Кандидати від "Слуги народу" також перемогли у більшості мажоритарних округів, що дозволить пропрезидентській партії одноосібно сформувати більшість у Верховній Раді.