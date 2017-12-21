Трамп представив свій план палестинсько-ізраїльського врегулювання

Американський президент Дональд Трамп у вівторок, 28 січня, представив свій мирний план щодо врегулювання ситуації між Ізраїлем та Палестинськими територіями. В ньому він пропонує створення повноцінної палестинської держави. Мирний план також включає мапу, на якій вказані точні кордони можливої держави.

Передбачається, що палестинська держава отримає столицю в Східному Єрусалимі. "План передбачає збільшення палестинських територій більш ніж удвічі і створення палестинської столиці в Східному Єрусалимі", - сказав Трамп. При цьому він запевнив, що Єрусалим повинен бути "неподільною" столицею Ізраїлю.

Переговори про палестинську державу вестимуть протягом чотирьох років. В цей час Ізраїль має заморозити будівництва поселень на палестинських територіях.

За словами Трампа, запропонований ним план є "останньою можливістю" для палестинців. "Я маю багато зробити для палестинців ... Інакше це було б не справедливо", - сказав він. Американський президент також повідомив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху хоче зробити цей план основою для подальших переговорів з палестинцями. "Сьогодні Ізраїль робить гігантський крок до миру", - наголосив президент США.

Палестинці проти угоди

Перед цим Трамп зустрівся в Білому домі з Нетаньяху, з яким обговорив мирний план. Пізніше американський президент також зустрівся з лідером ізраїльського центристського блоку "Кахоль-Лаван" Бені Ганцем, який є опонентом Нетаньяху. Палестинська сторона на переговорах не була присутня.

Палестинський лідер Махмуд Аббас виступає проти запропонованого Вашингтоном плану. "Вони мені дзвонили з Вашингтона, і я не взяв слухавку. Я сказав" ні ", і я продовжу говорити "ні"... Ми готуємося до важких часів", - сказав Аббас, цитує газета The Jerusalem Post.

У середу Нетаньяху полетить до Москви, де має зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним, повідомила пресслужба Кремля. Американські ЗМІ повідомляють, що вони мають обговорити "угоду століття". Тим часом в Секторі Гази тисячі людей протестують проти мирної угоди, запропонованої Трампом. Вони спалюють портрети Трампа та Нетаньяху.

Вашингтон хотів знайти 50 мільярдів доларів для врегулювання конфлікту

Економічну частину плану щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході адміністрація президента США представила ще минулого червня. Тоді Білий дім запропонував заходи, які передбачають як державні, так і приватні інвестиції обсягом 50 мільярдів доларів (44,19 мільярда євро). Внаслідок цього планується створити не менше одного мільйона робочих місць для палестинців, а також подвоїти ВВП палестинської економіки протягом десяти років.

Зокрема, передбачається вкласти 27,5 мільярда доларів в Західний берег річки Йордан і Сектор Гази, а також спрямувати 22,8 мільярда доларів на проєкти, які стосуватимуться палестинців, що живуть в Єгипті, Йорданії та Лівані. Йдеться про можливі проєкти в охороні здоров'я, освіті, енергопостачанні, сфері високих технологій, туризмі та сільському господарстві.

Окрім того, планується побудувати транспортний коридор, який з'єднає Західний берег річки Йордан та Сектор Гази. Вартість цього проєкту оцінена в п'ять мільярдів доларів. Американський уряд сподівається, що інші країни, особливо держави Перської затоки, візьмуть на себе більшу частину витрат.