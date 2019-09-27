Трамп поширив передвиборчий ролик, в якому йдеться про Україну

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 27 вересня, опублікував у своєму Twitter передвиборчий ролик, в якому йдеться про колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, його сина Хантера та українську владу.

У ролику повідомляється, що Джо Байден, який зараз є ймовірним найголовнішим конкурентом Трампа на майбутніх виборах, обіцяв Україні один мільярд доларів за звільнення генпрокурора, який розслідував справу щодо компанії його сина. Водночас, як стверджується у відео, коли сам Трамп закликав Україну розслідувати корупцію, то демократи захотіли влаштувати йому імпічмент, а ЗМІ почали брехати щодо цієї ситуації.

"Вони програли вибори, і тепер вони хочуть виграти наступні вибори. Не дозволь їм", - такий заклик містить відео. У ролику використані кадри, де видно Джо та Хантера Байденів, колишнього президента України Петра Порошенка, експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка, чинного українського президента Володимира Зеленського та самого Трампа.

У відповідь у штабі Байдена заявили, що передвиборчий ролик Трампа свідчить про те, що чинний президент США "в паніці" та знає, що конкурент-демократ його переможе, повідомила агенція AP. За даними передвиборчого штабу Байдена, команда Трампа витратила 10 мільйонів доларів на кампанію, в центрі якої перебуває його головний суперник на майбутніх виборах. Джо Байден наголосив, що вибори у США є справою американського народу. "Я вважаю, що наші вибори має вирішувати американський народ, а не закордонні уряди", - написав він у Twitter.

Тим часом особистий адвокат Трампа Руді Джуліані відмовився давати свідчення в Конгресі в рамках справи щодо імпічменту без згоди президента. "Зрештою, якби я сказав "так", а він сказав "ні", я б не зміг давати свідчення", - зазначив адвокат в інтерв'ю телеканалу CNN. Раніше Трамп заявив, що не проти, щоб Джуліані давав свідчення щодо цієї історії.

Зараз у США триває скандал щодо ймовірного тиску Трампа на Володимира Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина Джо Байдена в Україні. Днями у США було оприлюднено стенограму розмови двох президентів. Потім комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року.

Очільник американської розвідки Джозеф Магвайр підтримав інформатора. Інформатор є агентом Центрального розвідувального управління (ЦРУ), повідомило видання The New York Times з посиланням на три джерела, яким відома його особа. 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа через цей скандал.