Трамп похвалив торговельні домовленості між США та ЄС
У США задоволені тим, як почалося врегулювання торговельних суперечок з ЄС. У Білому домі кажуть про перевершення очікувань.
Жан-Клод Юнкер (л) та Дональд Трамп у Білому домі
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп особисто подякував голові Єврокомісії Жанові-Клоду Юнкеру за домовленості між США та ЄС щодо торговельних суперечок. "Це справді наполегливий, розумний та дуже добрий чоловік", - цитує президента агенція новин dpa. Досягнуті рішення господар Білого дому назвав "проривом" в економічних відносинах Вашингтона та Брюсселя.
Під час торговельних переговорів досягли більшого, ніж очікували США, зазначає агентство Reuters з посиланням на високопосадовця з адміністрації президента. За його даними, йшлося про повну відмову від штрафних заходів, а також співпрацю із Китаєм задля реформи системи Світової організації торгівлі.
Юнкер напередодні повідомив, що сторони домовились не запроваджувати нові митні тарифи проти один одного, доки триватимуть переговори. "Ми будемо стримувати тарифи та маємо переглядати чинні тарифи на сталь та алюміній", - заявив він після зустрічі. Зокрема, США поки не будуть запроваджувати нові мита на європейські автомобілі. Своєю чергою ЄС пообіцяв збільшити імпорт американської сої і скрапленого газу. За словами Юнкера, зараз 35 відсотків імпортованого газу в ЄС надходить з США, надалі цей показник буде збільшений. "
Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7
Лише одна мить
Ця світлина німецького фотографа Єско Денцеля (Jesco Denzel) з саміту G7 у Канаді стала справжньою сенсацією в соцмережах після того, як її оприлюднив речник уряду ФРН. Адже, схоже, вловила настрій зібрання, на якому лідери шести країн так і не змогли дійти консенсусу з Дональдом Трампом. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель на фото виглядає рішуче, а президент США тримається "вперто".
Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7
Версія Білого дому
Тим часом фотографії, опубліковані речницею Білого дому Сарою Сандерс незадовго до появи попередньої світлини, показують дещо іншу перспективу. Трамп в оточенні учасників саміту жваво обговорює щось з іншими лідерами держав, зокрема, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей. Щоправда, і тут він сидить.
Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7
Без Трампа
На цій світлині, оприлюдненій у Twitter нового очільника уряду Італії Джузеппе Конте, американського президента не видно взагалі. Тоді як інші лідери розмірковують над документами, головна увага сконцентрована на Меркель, Макроні та Мей. Конте на цій світлині ліворуч.
Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7
Макрон-оратор
"Після тривалого робочого дня та дуже прямого діалогу ми активно рухаємося до амбіційної домовленості", - написав Макрон у своєму Twitter в суботу, опублікувавши це фото. Під час виступу французький лідер активно жестикулює, очевидно, намагаючись додати ваги своїм аргументам. А інші світові політики його уважно слухають.
Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7
Жодних суперечок в раю?
Цю світлину Адам Скотті, ймовірно, зробив буквально за кілька секунд до фото Денцеля, яким починається ця фотогалерея . Скотті - офіційний фотограф канадського прем’єра Джастіна Трюдо, організатора саміту G7. Світові лідери, схоже, у доброму гуморі. Меркель і Трюдо сміються, а Трамп готовий до розмов.