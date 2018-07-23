Трамп похвалив торговельні домовленості між США та ЄС

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп особисто подякував голові Єврокомісії Жанові-Клоду Юнкеру за домовленості між США та ЄС щодо торговельних суперечок. "Це справді наполегливий, розумний та дуже добрий чоловік", - цитує президента агенція новин dpa. Досягнуті рішення господар Білого дому назвав "проривом" в економічних відносинах Вашингтона та Брюсселя.

Під час торговельних переговорів досягли більшого, ніж очікували США, зазначає агентство Reuters з посиланням на високопосадовця з адміністрації президента. За його даними, йшлося про повну відмову від штрафних заходів, а також співпрацю із Китаєм задля реформи системи Світової організації торгівлі.

Юнкер напередодні повідомив, що сторони домовились не запроваджувати нові митні тарифи проти один одного, доки триватимуть переговори. "Ми будемо стримувати тарифи та маємо переглядати чинні тарифи на сталь та алюміній", - заявив він після зустрічі. Зокрема, США поки не будуть запроваджувати нові мита на європейські автомобілі. Своєю чергою ЄС пообіцяв збільшити імпорт американської сої і скрапленого газу. За словами Юнкера, зараз 35 відсотків імпортованого газу в ЄС надходить з США, надалі цей показник буде збільшений. "