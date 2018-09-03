 Трамп похвалив Пхеньян за парад без ракет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2018

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Новини

Трамп похвалив Пхеньян за парад без ракет

Президент США Дональд Трамп відзначив, що парад з нагоди 70-річчя заснування КНДР пройшов без звичної демонстрації ядерної зброї. Він зазначив, що сподівається на плідні зустрічі з Кім Чен Ином.

Кім Чен Ин та Дональд Трамп на зустрічі в Сінгапурі в червні

Кім Чен Ин та Дональд Трамп на зустрічі в Сінгапурі в червні

Президент США Дональд Трамп похвалив владу Північної Кореї за проведення військового параду без балістичних ракет. "Північна Корея тільки-но провела свій парад, відзначаючи 70-річчя заснування, без звичного показу ядерних ракет (…) Це велика і дуже позитивна заява з боку Північної Кореї", - написав Трамп у неділю, 9 вересня, у мережі Twitter.

Він також подякував лідерові КНДР Кім Чен Ину та заявив, що разом вони доведуть, що усі помиляються. "Немає нічого кращого за хороший діалог двох людей, які подобаються один одному! Набагато краще, ніж до того, як я обійняв посаду!", - додав Трамп.

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З нагоди 70-ї річниці заснування КНДР у Пхеньяні проводиться масштабний військовий парад. Утім, цього разу північнокорейське керівництво не стало демонструвати балістичні ракети. (09.09.2018)

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Під час військового параду у Пхеньяні, на якому був присутній Кім Чен Ин, вулицями міста проїхало чимало одиниць військової техніки, в тому числі танки та артилерійські системи. Утім балістичні ракети великої дальності, які зазвичай беруть участь в подібних парадах, цього разу не були продемонстровані.

Оглядачі вважають, що північнокорейський лідер, ймовірно, намагається уникнути провокацій у бік Вашингтона, зазначає агенція dpa. Журналісти американського телеканалу CNN та японської агенції Kyodo, які були присутні на параді, повідомили, що він був меншим, ніж у попередні роки.

Нагадаємо, у червні на історичній зустрічі у Сінгапурі Кім Чен Ин та Дональд Трамп домовилися провести ядерне роззброєння КНДР в обмін на гарантії безпеки з боку США. Після цього оглядачі чекали потепління відносин між двома країнами. Утім, поки цього так і не відбулося

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