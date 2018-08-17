Трамп похвалив Манафорта та звинуватив екс-адвоката Коена у вигадках

Президент США Дональд Трамп схвально відгукнувся про колишнього керівника свого перевиборного штабу Пола Манафорта. Про це Трамп написав у середу, 22 серпня, в одному зі своїх дописів у соціальній мережі Twitter. Манафорта напередодні визнали винним в ухиленні від сплати податків і у фінансових махінаціях.

Трамп переконаний, що Манафорт "не зламався" попри "гігантський тиск" слідства та висловив свою "повагу хороброму чоловікові". Судові процеси у справі Манафорта глава Білого дому вкотре назвав "полюванням на відьом".

Протилежну реакцію Трампа викликав його колишній адвокат Стівен Коен, який днем раніше пішов на угоду зі слідчими. На думку президента США, Коен "вигадує історії" з метою домогтися прийнятної угоди зі слідчими.

Коментуючи визнання Коеном своєї провини, Трамп зазначив, що не вважає злочином порушення правил фінансування передвиборчих кампаній. Мова йде про виплату грошей двом жінкам за мовчання про стосунки з Трампом. Нинішній американський президент закинув своєму попереднику Бараку Обамі значно більші фінансові порушення під час передвиборчої кампанії останнього, і того не притягали до відповідальності.

"Якщо хтось шукає хорошого юриста, я би рішуче радив не користуватися послугами Майкла Коена", - додав Трамп.

Нагадаємо, напередодні колегія присяжних визнала колишнього очільника передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта винним в ухилянні від сплати податків і приховуванні інформації про закордонний рахунок. Загалом його визнали винним за вісьмома пунктами обвинувачення з 18.

Водночас екс-адвокат Трампа Стівен Коен сам визнав себе винним перед судом. Він зізнався, що незадовго до президентських перегонів заплатив двом жінкам за мовчання про стосунки з Дональдом Трампом. Загалом Коен визнав свою провину за вісьмома пунктами обвинувачення.