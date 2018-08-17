 Трамп похвалив Манафорта та звинуватив екс-адвоката Коена у вигадках | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп похвалив Манафорта та звинуватив екс-адвоката Коена у вигадках

Колишній керівник передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт не зламався, вважає президент США. Натомість Трамп звинуватив свого колишнього адвоката Стівена Коена у вигадках.

Пол Манафорт

Попри "гігантський тиск" з боку слідства, Пол Манафорт не зламався, вважає Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп схвально відгукнувся про колишнього керівника свого перевиборного штабу Пола Манафорта. Про це Трамп написав у середу, 22 серпня, в одному зі своїх дописів у соціальній мережі Twitter. Манафорта напередодні визнали винним в ухиленні від сплати податків і у фінансових махінаціях.

Трамп переконаний, що Манафорт "не зламався" попри "гігантський тиск" слідства та висловив свою "повагу хороброму чоловікові". Судові процеси у справі Манафорта глава Білого дому вкотре назвав "полюванням на відьом".

Протилежну реакцію Трампа викликав його колишній адвокат Стівен Коен, який днем раніше пішов на угоду зі слідчими. На думку президента США, Коен "вигадує історії" з метою домогтися прийнятної угоди зі слідчими.

Коментуючи визнання Коеном своєї провини, Трамп зазначив, що не вважає злочином порушення правил фінансування передвиборчих кампаній. Мова йде про виплату грошей двом жінкам за мовчання про стосунки з Трампом. Нинішній американський президент закинув своєму попереднику Бараку Обамі значно більші фінансові порушення під час передвиборчої кампанії останнього, і того не притягали до відповідальності.

"Якщо хтось шукає хорошого юриста, я би рішуче радив не користуватися послугами Майкла Коена", - додав Трамп.

Нагадаємо, напередодні колегія присяжних визнала колишнього очільника передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта винним в ухилянні від сплати податків і приховуванні інформації про закордонний рахунок. Загалом його визнали винним за вісьмома пунктами обвинувачення з 18.

Водночас екс-адвокат Трампа Стівен Коен сам визнав себе винним перед судом. Він зізнався, що незадовго до президентських перегонів заплатив двом жінкам за мовчання про стосунки з Дональдом Трампом. Загалом Коен визнав свою провину за вісьмома пунктами обвинувачення.

Дивитись відео 03:38
Now live
03:38 хв

Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)

DW.COM

Пола Манафорта визнали винним за вісьмома пунктами

Колегія присяжних визнала колишнього очільника передвиборного штабу Дональда Трампа винним в ухилянні від сплати податків і приховуванні інформації про закордонний рахунок. (22.08.2018)  

Екс-адвокат Дональда Трампа пішов на співпрацю зі слідством - ЗМІ

Майкл Коен погодився співпрацювати з ФБР і має намір свідчити в суді. Екс-адвокат президента США Дональда Трампа готовий визнати себе винним за кількома пунктами обвинувачення, пишуть американські ЗМІ. (21.08.2018)  

Екс-адвокат Трампа Коен визнав себе винним

Майкл Коен визнав, що незадовго до президентських перегонів заплатив двом жінкам за мовчання про стосунки з Дональдом Трампом. Загалом він визнав свою провину за вісьмома пунктами обвинувачення. (22.08.2018)  

Суд над Манафортом: присяжні не можуть дійти згоди з одного пункту обвинувачення

Присяжні федерального суду в США не можуть досягти згоди щодо одного пункту обвинувачення у справі політтехнолога Пола Манафорта. Загалом обвинувачення містить 18 пунктів. (21.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)  

Також за темою

USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort

Пола Манафорта визнали винним за вісьмома пунктами 22.08.2018

Колегія присяжних визнала колишнього очільника передвиборного штабу Дональда Трампа винним в ухилянні від сплати податків і приховуванні інформації про закордонний рахунок.

USA Paul Manafort in Washington

Суд над Манафортом: присяжні не можуть дійти згоди з одного пункту обвинувачення 21.08.2018

Присяжні федерального суду в США не можуть досягти згоди щодо одного пункту обвинувачення у справі політтехнолога Пола Манафорта. Загалом обвинувачення містить 18 пунктів.

US Sonderermittler Robert Mueller

Спецпрокурор США Мюллер хоче півроку ув'язнення для екс-радника Трампа 18.08.2018

Неправдиві свідчення Джорджа Пападопулоса завдали шкоди розслідуванню можливого втручання РФ у президентські вибори в США у 2016 році, заявив спецпрокурор Роберт Мюллер.

Докладно

Чому не можна викидати в смітник старі електроприлади і куди їх подіти в Україні?

Як екологічно утилізувати побутову техніку (відео)

Тисячі тонн електронного сміття накопчуються на сміттєзвалищах в Україні і це завдає непоправної шкоди довкіллю. 

Аномально тривала та сильна спека позначилося на урожайності в Німеччині

У Німеччині уряд компенсує фермерам збитки від посухи

Фермери зможуть отримати до 340 мільйонів євро відшкодування від федерального та земельних урядів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  