Трамп попередив Іран про небезпечність погроз у бік США

Президент США Дональд Трамп попередив іранського президента про небезпечність погроз у бік Сполучених Штатів, після того, як напередодні той застеріг Вашингтон від подальшої ворожої політики проти ісламської республіки.

"Ніколи не погрожуйте Сполученим Штатам знову, інакше ви зіткнетеся з такими наслідками, з якими ніколи не стикалися за всю вашу історію. Ми більше не країна, яка буде підтримувати ваші божевільні слова про насильство і смерть", - написав Трамп в Twitter ввечері у неділю, 22 липня.

Раніше держсекретар США Майк Помпео назвав іранських лідерів "мафією" та пообіцяв підтримку іранцям, які незадоволені своїм урядом, передає агенція Reuters.

22 липня Хасан Роухані застеріг Трампа від подальшої ворожої політики проти Ірану. "Містере Трамп, не смикайте лева за хвіст. А то ви про це пошкодуєте", - сказав він. Роухані також відзначив, що Іран може заблокувати одну з найважливіших нафтотранспортних артерій світу, що пролягає Ормузькою протокою. Зараз нею йде близько 20 відсотків усього світового експорту нафти.

Нагадаємо, на початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачає зокрема виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Згодом Вашингтон розширив санкції проти Ірану, вимагаючи від держав-союзників припинити купувати іранську нафту та погрожуючи санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном.